「812顆冰毒」體內破裂！他闖關曼谷機場　腹痛抽搐急送醫

▲奧地利男子闖關曼谷機場，冰毒包裹在體內破裂。（圖／臉書สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國廊曼國際機場（Don Mueang Airport，舊稱曼谷機場）發生離譜事件，一名男性旅客突然身體不適，腹部劇痛、不斷抽搐，被緊急送醫後，體內竟然發現800多顆冰毒。

曼谷郵報報導，嫌疑人是43歲的奧地利籍男子甘特納（Wolfgang Gantner），他於11日凌晨被緊急送往三美泰詩娜卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）急診室，除了腹痛與抽搐，直腸也排出粉紅色液體。

電腦斷層（CT）掃描顯示，甘特納腸內有多個圓形物體，經手術取出一共3個黑色包裹，其中1個已經破裂，內容物部分排出，懷疑是非法藥品。

警方證實，甘特納體內發現3個黑色包裹，一共有812粒冰毒，這在泰國被列為一類毒品。他們將進一步調查案情，並對嫌疑人採取法律行動，但毒品沒收被作為證據時，甘特納依然沒有恢復意識。

這起事件顯示一種被稱為「騾子」的運毒方法仍在持續發生中，販毒者會吞下毒品包裹，以利越境走私，但若包裹在他們體內破裂，將產生嚴重的健康後果。