販毒首腦押解返台　扯出「毒梟御用律師」內幕！涉洩密遭判刑停職

記者黃翊婷／綜合報導

毒品通緝犯黃立為在2020年至2021年間策畫從泰國運毒至台灣，落網後被判刑10年6個月確定，他卻趁機潛逃出境，直到昨日（12日）才被解送回台。此外，這起案件還牽扯到被稱為「毒梟御用律師」的劉政杰，他曾因涉嫌將偵查中的案件資料透露給未到案的共犯、教唆作偽證，被法院判刑，甚至一度受到懲戒停職。

▲毒梟黃立為被解送回台。（圖／調查局提供）

黃立為是台泰跨國販毒集團首腦，過去因運輸數公斤K他命毒品闖台案件，經法院三審判處有期徒刑10年6個月定讞，他卻趁機潛逃出境，因而遭到通緝。刑事局駐泰國聯絡組在2024年6月1日接獲泰國移民局通報，有台灣旅客持用疑似偽造護照，企圖自柬埔寨搭機闖關入境泰國，經查確認就是黃立為，經台泰警方合作規劃，最終在今年6月12日將人解送回台。

不過，這起案件還意外扯出被稱為「毒梟御用律師」的劉政杰，他之前在一起毒品案中，受黃立為委託幫陳姓男子辯護，又趁陳男遭聲押，律師可申請閱卷的機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查內容洩漏給黃立為。當時黃立為尚未落網，他擔心遭循線查獲，於是叫即將被查到的劉姓同夥丟掉手機滅證。

而在另外一起2020年的案件中，販毒集團成員蔡耀鋒為了確保自己不被追查到，同樣找上劉政杰陪同洪姓同夥應訊，事後再透過劉掌握檢調偵辦案情。後來事情曝光，劉政杰被檢方認定涉嫌洩漏偵訊內容、教唆共犯作偽證並依法起訴，2022年他受到律師懲戒委員會決議停職4個月，2023年10月他被法官判處有期徒刑5個月。

沒想到劉政杰復職之後又再犯，把偵查內容洩漏給他人，去年2月遭桃園地檢署聲押，後來以100萬元交保。