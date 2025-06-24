陸抓獲販毒女頭目竟是17歲女孩　綽號「小丫頭」專賣「上頭電子煙」

記者魏有德／綜合報導

江蘇金壇警方近日公佈了一起販賣「上頭電子煙」的新型毒品案例，販毒集團在電子煙中添加依托咪酯、異丙帕酯等成分，誘使青少年受害，值得注意的是，警方循線抓住上游主謀，竟是一名綽號為「小丫頭」的17歲女孩，此類「上頭電子煙」販賣集團和吸食人員有趨於年輕化、低齡化的趨勢。

▲17歲女毒販。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，17歲女孩王某婷，外號「小丫頭」，3年前在一次朋友聚會上接觸到「上頭電子煙」。此後，她多次購進含有依託咪酯、異丙帕酯等毒品成分的「上頭電子煙」，並在多名未成年人的協助下分銷，從中賺取高額利潤。

此案在2024年8月因江蘇常州一間賓館內有人遭舉報吸毒，4名涉嫌吸食新型毒品「上頭電子煙」的人員供出上游賣家為一名綽號叫「小丫頭」的人。警方順藤摸瓜，最終抓捕12名販毒疑犯及38名吸毒者。

▲「上頭電子煙」外觀與一般電子煙無太大差別。（示意圖／翻攝央視）

經查，這個販毒集團成員有多名未成年人，主嫌為王某婷，年僅17歲，而她第一次接觸「上頭電子煙」是在三年前的一次朋友聚會上。

根據大陸《2024年中國毒情形勢報告》顯示，麻精藥品濫用情況嚴重，其中，含有依托咪酯、異丙帕酯等成分的「上頭電子煙」濫用情況尤為嚴重。警方梳理近年辦理的案件時發現，社會上流行的「上頭電子煙」迭代更新快，其主要成分有合成大麻素、依托咪酯、美托咪酯等新型毒品以及替來他明、氟托咪酯等一些替代物。

▲「上頭電子煙」內含新型毒品成分。（圖／翻攝央視）

警方強調，「上頭電子煙」外觀和普通電子煙類似，藉此降低使用者的警惕性，還容易進入一般電子煙的通路，致使年輕人群體往往不易辨別，「上頭電子煙吸食後會有頭暈、站立不穩、意識模糊等反應，嚴重的還會出現莫名的狂笑、哭泣狀態，以及攻擊他人的傾向。」

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