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運3公斤K毒判10年！毒梟闖泰國被逮　服刑期滿今押解回台繼續關

▲走私K他命經判刑10年6月的毒梟黃立為12日下午將押解回台入監。（圖／記者張君豪翻攝）

▲走私K他命經判刑10年6月的毒梟黃立為，12日下午將押解回台入監服刑。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局駐泰國聯絡組在2024年6月1日接獲泰國移民局通報，有台灣旅客持用疑偽造台灣護照，企圖自柬埔寨搭機闖關入境泰國。駐泰組通報刑事局國際刑警科，經清查、比對資料後發現旅客真實身分為台灣藥頭黃立為，經調查黃嫌從2020年到21年間，策畫從泰國寄送夾藏約3公斤K他命之郵包至台灣，被捕後判刑10年6月徒刑定讞後潛逃出境，並於他在泰國出獄後，於今天下午將他解送回國。

▲走私K他命經判刑10年6月的毒梟黃立為12日下午將押解回台入監。（圖／記者張君豪翻攝）

經刑事局調查，黃嫌闖關入境泰國目的，為申辦泰國菁英簽證打算長期定居泰國，幸賴台泰警方密切合作，成功攔下黃嫌，並通報警方黃嫌為台泰跨國販毒集團首腦，警方為防止黃嫌在泰國交保潛逃，刑事局國際刑警駐泰組迅速彙整黃嫌涉案事證，函請泰國移民局、泰國法院據此資料羈押黃嫌。

另一方面，黃嫌因運輸數公斤K他命毒品闖台案件，經法院三審判處有期徒刑10年6個月定讞，本次偷渡出境涉嫌違反國家安全法，刑事局遂函請台北地檢署對黃嫌發布通緝。

而黃嫌持假護照在泰國服刑，今年5月服刑期滿後，刑事局警方與泰國警方溝通後，規劃於今天下午由刑事局駐泰聯絡官偕同法務部調查局人員，搭乘中華航空CI834班機，預計將在下午15時30分，將黃押返桃園機場回國歸案。

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