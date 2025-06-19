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美國重啟學生簽面試　要求「社群帳號」設公開供審查

▲因受新冠病毒疫情影響，哈佛早前宣佈所有課程將改為線上授課。（圖／路透）

▲美國將對申請學生簽證的外籍人士進行社群帳號審查。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，美國國務院近期將重啟學生簽證面試，並提出更嚴格的簽證規範，包括要求申請人公開社群媒體帳號，以利審查是否對美國存在敵意。這項政策由國務卿盧比歐簽署，預計在未來5個工作天內正式上路。

美國5月暫停外國學生的簽證面試預約，聲稱此舉僅是針對涉嫌助長反猶太主義與其他國安問題的大學，並點名哈佛大學。如今則傳出將要重新開放學生簽證面試。

根據這份由國務卿盧比歐簽署、美國國務院發送給各領事館的電報內容，新的審查程序將要求審查申請人的網路足跡，而新規則適用於所有申請F類（學術類）、M類（職業訓練）以及J類（教育與文化交流）簽證的外國學生。

美國官員在檢視申請人的網路足跡時，會特別留意是否涉及支持恐怖主義、反猶太暴力或對美國人民、文化、政府以及制度抱持敵意等行為。

新政策要求領事人員確保申請人將所有社群帳號內容設定為公開，若申請人拒絕，應對其進行懲處。電報中指出，這項政策可能對領事人員造成巨大工作負擔，並建議考量人力配置進行安排，以確保簽證程序順利進行。

據悉，若申請人將帳號中部分內容仍設為私人或其他方式受限，該案件將被視為未按要求提供完整資訊，可能被認為是試圖規避審查，影響申請人的誠信評估。

教育界則對此政策表達憂心，美國教育協會（American Council on Education, ACE）政府關係幕僚長斯普雷策（Sarah Spreitzer）表示，擔心新規範會向國際學生傳遞不友善訊息，影響赴美留學意願，甚至導致簽證核發數量下降。有些人士更擔心，社群媒體審查可能演變為政治立場的測試。

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