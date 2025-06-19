伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

▲美國總統川普一旦宣布加入，伊朗恐將展開報復行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普傳言正在權衡是否介入伊朗戰事，與此同時，美國空軍已派遣至少30多架空中加油機至歐洲，以支援重型轟炸機與戰機執行更持久的任務。隨著局勢升溫，華盛頓當局要求部署在中東的4萬名士兵進入高度戒備狀態。然而美國一旦加入這場戰爭，勢必就要面對伊朗的回擊，有外媒就分析了伊朗的5個可能報復手段。

飛彈

根據《每日電訊報》報導，伊朗最有可能對美國採取的報復手段就是飛彈。為了回擊以色列為削弱其核武能力的突襲，伊朗已向以色列發射數百枚飛彈。而根據《紐約時報》報導，一名匿名官員透露，美國情報人員發現伊朗正準備對美國在中東的軍事基地發動飛彈攻擊。

美國在中東與周邊地區至少擁有20個軍事基地，這些基地都在伊朗「Sejil-2」飛彈的2000公里射程範圍。其中最可能成為目標的是伊拉克與敘利亞地區的軍事基地，接著德黑蘭當局可能就會將目標擴展至阿拉伯國家的前哨基地。

從以色列的經驗也證實，即使擁有世界上最先進的防空系統，想要攔截彈道飛彈也是難上加難。彈道飛彈被發射至大氣層後，會以超音速落入地面。美軍目前擁有的「愛國者防空飛彈系統」（Patriot）與「終端高空防禦飛彈系統 」（Terminal High Altitude Area Defense）是已經經過測試、能夠攔截彈道飛彈的地對空系統，由於這幾個月來以色列、伊朗等國的關係逐漸緊張，因此美國也慢慢將這些防空系統從亞洲重新部署至中東。

儘管擁有防禦系統，但是大規模的飛彈攻擊仍有可能擾亂或是打敗這些系統。然而美國仍相信，以色列國防軍對伊朗的攻擊已經大大削弱了其戰鬥能力。近來，伊朗飛彈發射數量急遽下降，從最初對以色列的100枚飛彈閃電攻擊，降到每次只發射數十枚。這也證實伊朗的飛彈生產能力已被嚴重削弱。

專家指出，以色列近期針對伊朗飛彈供應鏈的各個環節進行嚴重打擊，已明顯削弱德黑蘭的攻擊能力，未來伊朗造成大規模破壞的可能性非常小。

▲伊朗首都德黑蘭遭以色列空襲攻擊。（圖／路透）



地區代理人組織



除了飛彈威脅，伊朗也可能動員地區代理人組織，比如真主黨、哈瑪斯與胡塞武裝（又稱青年運動）。此前真主黨與哈瑪斯阻止了以色列進攻伊朗，而胡塞武裝則是襲擊了紅海航道。

因此伊朗很有可能再讓這些代理組織發動攻擊，胡塞武裝有可能會再次攻擊在紅海的美國商船，而真主黨則是會直接對美國在伊拉克的軍事基地採取行動。

荷姆茲海峽



不僅如此，位於阿拉伯半島和波斯灣西側之間的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）也是伊朗對抗西方的最有利武器之一。全球超過五分之一的石油都是通過荷姆茲海峽運輸，只要伊朗封鎖此通道，並癱瘓這個海峽的航運，將會直接影響到全球油價。

油田

伊朗若決心進一步升級戰事，也可能打出「最後一張王牌」，攻擊中東其他油田與能源基礎設施。沙烏地阿拉伯布蓋格和胡賴斯的石油設施2019年遭無人機攻擊，導致沙烏地阿拉伯一半的石油產量暫時中斷，使全球能源價格大漲。儘管當時葉門胡塞武裝組織聲稱對此次行動負責，但美國和沙烏地阿拉伯政府都指責是伊朗策畫了整場攻擊行動。

駭客

最後，伊朗也可能發動網路攻擊，但是專家也認為，在伊朗政權飽受威脅之際，目前德黑蘭政府可能難以部署駭客攻擊。