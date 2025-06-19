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以伊衝突9大QA一次看懂！　以色列為何打伊朗、美國介入後果曝

▲▼伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光衝天。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

伊朗與以色列18日深夜再度交火，美國總統川普面對是否會出兵加入戰局的提問時表示，「我可能會，也可能不會」，態度模糊。然而一旦美國介入，緊張局勢勢必急速升溫，BBC就找來記者與專家分析當前局勢與衝突升級後可能會造成的後果與影響。

以色列為何此時轟炸伊朗？

以色列聲稱，伊朗在過去幾個月內快速逼近擁核邊緣，而遏止伊朗的核談判卻又毫無進展，擔憂其危害以色列的國家存亡問題，因此才決定出手。他們強調，伊朗如果真的取得核武就一定會使用，因為德黑蘭過去曾揚言要「毀滅以色列」。然而，這種觀點並未獲得所有國際機構認同，國際原子能總署與美國情報公開報告都未指出伊朗即將擁核。

▲逃離德黑蘭的車輛塞在路上不得動彈。（圖／翻攝南方都市報）

▲逃離德黑蘭的平民車輛塞在路上不得動彈。（圖／翻攝南方都市報）

伊朗平民該逃去哪裡？

以色列國防軍目前已針對伊朗首都德黑蘭部分地區發布撤離通知，但由於該市人口密度極高，擁有1000萬人口，逃離相當困難。從近日拍攝到的畫面也可以看到，大批車潮試圖從德黑蘭往北部逃難，但是這些被視為安全地帶的區域卻也遭到攻擊。

由於以色列目前的攻擊範圍廣泛，沒有一個地區是能完全確保安全。德黑蘭市政府已緊急宣布全天候開放地鐵站，讓民眾避難。

若美國介入戰爭 伊朗會攻擊美軍基地嗎？

美國目前約有4到5萬名士兵部署在中東地區，分布在19個基地，包括賽普勒斯與巴林的海軍設施等。如果美方決定深入介入戰事，美軍在中東的駐點恐怕將成為攻擊目標，後果不堪設想。

伊朗是否能靠代理人反擊以色列？

真主黨、哈瑪斯與胡塞武裝（又稱青年運動）是伊朗的地區代理人組織，而專家認為，如今代理人協助伊朗反擊的可能性已大幅下降。因為自從伊朗的「第一道防線」哈瑪斯於2023年10月7日攻擊以色列後，以軍就對其展開猛烈打擊，不只使加薩地區的哈瑪斯被削弱，連黎巴嫩真主黨也損失慘重。

敘利亞的阿塞德政權不再是伊朗的盟友，葉門的胡塞武裝組織則處於相對受限狀態，各方協同作戰能力大不如前。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗領導人是誰？支持率高嗎？

伊朗現任最高領袖為哈米尼（Ali Khamenei），身為宗教領袖，他擁有比總統更大的權力，不但主導外交談判，還是武裝部隊總司令、國家決策者。不過，伊朗國內民意分歧愈發嚴重，2年前伊朗就曾爆發女權人士的反政府示威。儘管如此，哈米尼政權在軍方與部分群體中仍有一定支持者。

萬一伊朗政權垮台 誰能接班？

目前還沒有明確答案。近年反政府勢力雖多，卻缺乏整合與共同領袖。目前最受關注的是流亡海外的前國王之子禮薩．巴勒維（Reza Pahlavi），不過他在伊朗國內外的支持度與實際影響力難以估算。此外，國內改革派也不願意回到40年前被推翻的君主制。

福爾多在哪裡？有何戰略意義？

福爾多位於德黑蘭南方約200公里，是伊朗2大關鍵濃縮鈾設施之一，興建於山體之中以防空襲。以色列國防軍已對此發動攻擊，但推測主要目標是其周邊的防空飛彈與地對空系統，試圖削弱其防禦力。

伊朗距離擁核武還有多久？

只有伊朗的最高領導層、核子科學家才能得知這個問題的真相。但聯合國國際原子能總署6月初曾警告，伊朗已違反不擴散核武的義務，囤積近400公斤、濃度高達60%的濃縮鈾，遠超民用需求。不過，美國情報總監先前則向國會表示，雖然伊朗存量達高點，但無明確跡象顯示正建造核武。與此同時，伊朗方面則一再堅稱其核計畫完全用於和平目的。

以色列擁有核武嗎？

外界估計以色列擁有約90枚核彈頭，但官方從未承認或否認此事，且以色列也並未簽署《核不擴散條約》。製造核武需要3大要件：濃度高達90%的濃縮鈾、製造核彈頭的能力、將核彈頭發射至目標地區的方法。但目前無任何正式聲明可佐證以色列的核武狀態。

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