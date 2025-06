傳美國聯邦機構備戰中　川普今晚將召開「白宮戰情室」會議

▲傳川普19日上午11時30分將再一次召開戰情室會議。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普傳出已批准對伊朗攻擊計畫,但暫時尚未簽署最終命令,還沒針對美國參戰做出最終決定。如今中東局勢高度緊張,外傳川普將於美東時間19日上午11時30分(台灣19日晚間11時30分)進入白宮戰情室,這也將是他連續第3天召開戰情室會議。知情人士透露,多個聯邦機構高層已經開始為攻擊預做準備。

Trump will be in the Situation Room for an intelligence briefing at 11:30 am on Thursday.