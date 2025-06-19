傳美國聯邦機構備戰中　川普今晚將召開「白宮戰情室」會議

▲傳川普19日上午11時30分將再一次召開戰情室會議。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普傳出已批准對伊朗攻擊計畫，但暫時尚未簽署最終命令，還沒針對美國參戰做出最終決定。如今中東局勢高度緊張，外傳川普將於美東時間19日上午11時30分（台灣19日晚間11時30分）進入白宮戰情室，這也將是他連續第3天召開戰情室會議。知情人士透露，多個聯邦機構高層已經開始為攻擊預做準備。

Trump will be in the Situation Room for an intelligence briefing at 11:30 am on Thursday. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 19, 2025

華爾街日報、NBC新聞等報導，這場會議正值川普權衡美國對伊朗採取軍事行動之際，川普18日向記者表示，「我可能會這麼做，也可能不會」，並重申對伊朗德黑蘭政權無條件投降的要求，「接下來這一周將會非常重要，可能不到一周」。

隨著伊朗與以色列之間的衝突持續，川普目前正考慮多種選項，包括美國對伊朗發動攻擊。此前，川普曾於17日與高階幕僚在白宮西翼戰情室開會，並在18日再度召開戰情室閉門會議，大約進行1小時左右，但會中具體討論內容、與會人士以及美方是否做出任何介入中東局勢的決策，現階段均未有進一步說明。

《彭博》18日援引多名知情人士說法指出，美國官員正為未來幾天內可能對伊朗發動的攻擊做準備，目前情況持續演變，可能有所變化，但有部分人士提到可能在周末展開行動。另名知情人士透露，部分聯邦機構高層已經開始為攻擊做預先準備。

《福斯新聞》記者加斯帕里諾（Charles Gasparino）也在X披露，華爾街正熱議美軍轟炸機何時出動，以徹底摧毀伊朗核設施，而白宮相關人士相信，美方很可能在這周末前展開行動，除非伊朗態度180度大轉彎。