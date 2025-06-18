盆栽接連枯萎！日餐廳疑遭鄰居惡意灑鹽　老闆嘆：報警也沒用

▲餐廳外的盆栽疑遭鄰居惡意灑鹽。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名餐廳老闆在自家店門口擺放盆栽美化門面，沒想到植物卻一盆接一盆枯死，起初以為只是照顧不當，直到近日她赫然在盆栽土壤中發現不明白色粉末，竟疑似是當地一名老婦人多次前來灑鹽破壞植栽，讓她氣憤又無奈，痛批警方愛莫能助，「難道我只能默默吞下這口氣嗎？」

餐廳老闆表示，店外的樹木與盆栽近期無預警枯萎，原以為是氣候或澆水出問題，但當她在另一盆植物的土壤中發現大量白色粉末後起疑，便調出監視器查看，竟發現有位婦人數度出現在畫面中，動作可疑，疑似故意撒鹽。

由於鹽分會提高土壤的滲透壓，干擾植物吸收水分與養分，還可能導致鈉離子在葉片中累積，進而引發枯萎，等同於是「植物的毒藥」。

即使已經向警方報案，警方卻表示，若無前科紀錄或當事人能指出是誰所為，難以直接鎖定嫌疑人身分。對此老闆感到非常無力，「我真的報警了，但警方說除非是前科者或熟人，否則很難抓出來……難道我只能這樣默默吞下這口氣嗎？」

她將這段經歷發文分享到社群平台X，就有網友提醒，經營店鋪的話，更應該在騎樓與出入口加裝監視器，「現在的監視器畫質不錯，跟行車記錄器一樣清晰，若遇到可疑人士也比較能掌握證據，畢竟這種程度的案件，警方常常不太會積極處理，只能靠自己事先預防。」

甚至有人無奈感嘆，「這難道就是傳說中的『撒鹽妖怪婆婆』嗎？真是讓人毛骨悚然……。」

雖然目前嫌犯仍未查明，但老闆也無奈表示，枯死的那棵樹，是她最早種下的植物，如今只剩下一張枯乾的照片，也成了她店門口的一段心碎回憶。