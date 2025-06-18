盆栽接連枯萎！日餐廳疑遭鄰居惡意灑鹽　老闆嘆：報警也沒用

▲餐廳外的盆栽疑遭鄰居惡意灑鹽。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
日本一名餐廳老闆在自家店門口擺放盆栽美化門面，沒想到植物卻一盆接一盆枯死，起初以為只是照顧不當，直到近日她赫然在盆栽土壤中發現不明白色粉末，竟疑似是當地一名老婦人多次前來灑鹽破壞植栽，讓她氣憤又無奈，痛批警方愛莫能助，「難道我只能默默吞下這口氣嗎？」
餐廳老闆表示，店外的樹木與盆栽近期無預警枯萎，原以為是氣候或澆水出問題，但當她在另一盆植物的土壤中發現大量白色粉末後起疑，便調出監視器查看，竟發現有位婦人數度出現在畫面中，動作可疑，疑似故意撒鹽。
お店の外に置いてある木に塩をまかれるという嫌がらせをしつこくされてて警察には被害届は出してるけど前科者か知り合いじゃないと特定できないと、、。最後の写真は最初に枯らされた木。このまま泣き寝入りかなあ???????? pic.twitter.com/YqURAC2MNq— Giii (@giii1210) June 16, 2025
由於鹽分會提高土壤的滲透壓，干擾植物吸收水分與養分，還可能導致鈉離子在葉片中累積，進而引發枯萎，等同於是「植物的毒藥」。
即使已經向警方報案，警方卻表示，若無前科紀錄或當事人能指出是誰所為，難以直接鎖定嫌疑人身分。對此老闆感到非常無力，「我真的報警了，但警方說除非是前科者或熟人，否則很難抓出來……難道我只能這樣默默吞下這口氣嗎？」
她將這段經歷發文分享到社群平台X，就有網友提醒，經營店鋪的話，更應該在騎樓與出入口加裝監視器，「現在的監視器畫質不錯，跟行車記錄器一樣清晰，若遇到可疑人士也比較能掌握證據，畢竟這種程度的案件，警方常常不太會積極處理，只能靠自己事先預防。」
甚至有人無奈感嘆，「這難道就是傳說中的『撒鹽妖怪婆婆』嗎？真是讓人毛骨悚然……。」
雖然目前嫌犯仍未查明，但老闆也無奈表示，枯死的那棵樹，是她最早種下的植物，如今只剩下一張枯乾的照片，也成了她店門口的一段心碎回憶。
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