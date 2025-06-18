印尼火山大規模噴發！日氣象廳憂「海嘯影響日本」

▲印尼勒沃托比火山再度噴發，火山灰雲噴1萬6000公尺高。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

印尼一座火山發生大規模噴發，引起世界廣泛關注，日本氣象廳正在調查此次噴發是否引發海嘯，以及對日本是否會產生影響。截至18日凌晨0時30分為止，無論是在日本境內或海外觀測點，皆尚未觀測到顯著的潮位變化。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）17日噴發，火山噴出了超過1.6萬公尺的火山灰雲，引起全球廣泛關注。

據了解，勒沃托比拉基拉基火山今年5月、今年3月及去年11月間，都曾發生過大規模噴發。17日的噴發事件發生後，印尼的火山與地質災害減災中心緊急調查，並將這次的火山警報列為最高等級。

根據NHK（日本放送協會）報導，日本氣象廳正在對此次的印尼火山噴發進行監測，並觀察後續是否引發海嘯，進而影響日本境內。

不過，根據NHK凌晨發布的最新消息，無論是境內或海外的觀測站點，都沒觀測到顯著的潮位變化。日本氣象廳稱，若此次噴發引起的海嘯抵達日本，最快17日深夜10點左右會抵達沖繩縣，不過截至18日凌晨0時30分，都沒有明顯波動。

日本氣象廳呼籲，民眾應持續關注後續資訊，他們也會持續調查這起火山噴發對日本可能造成的影響。