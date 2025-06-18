勇闖太平洋島鏈！中國航母遼寧、山東號「航跡曝」　日本高度警戒

▲日本公布中國航母遼寧號、山東號近半個月的航跡圖。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部）

記者羅翊宬／編譯

中國海軍航空母艦「遼寧號」、「山東號」編隊近半個月以來赴西太平洋等海域展開訓練，甚至在日本周遭海域徘徊，展現其突破第一島鏈、第二島鏈的決心與實力，讓日本當局不敢大意。對此，日本防衛省公布監控資料與航跡圖，證實中國海軍2艘航空母艦短短8天便進行超過500次的艦載機起降訓練。

日本防衛省「統合幕僚監部」昨（17）日在官網正式發布新聞稿，並附上中國海軍2艘航空母艦遼寧號、山東號從本月8日到16日的航行軌跡，證實2艘航母首度現蹤在西太平洋第一島鏈、第二島鏈之間的海域。

其中，以紅筆繪製的遼寧號動向就顯示，遼寧號從5月25到27日就進入日本沖繩縣（琉球群島）宮古島東側，範圍屬於日本的專屬經濟海域（EEZ），5月30日仍停留在菲律賓東側的菲律賓海，接下來是6月7日進入屬於第二島鏈的南鳥島專屬經濟海域，而中間則可能接近美國位於西太平洋的重要軍事樞紐關島。

▲中國海軍航空母艦山東號（上）、遼寧號（下） 。（圖／日本國防衛省）

至於以藍筆繪製的山東號，則在菲律賓東北側海域徘徊，6月8日至14日圍繞著沖之鳥島日本專屬經濟海域的圓圈徘徊。

日本防衛省統計指出，遼寧號從6月8日至6月16日一共進行290次的艦載機起降訓練，而若追加計算5月25日到5月29日，則合計約550次；至於山東號的艦載機起降訓練則約230次。

據悉，中國海軍2艘航空母艦停留在日本周遭海域時，日本自衛隊曾派出海上巡邏機P-3C於本月7日上午監控中國航母山東號所屬戰機「殲-15」（J-15），豈料卻反而遭到殲-15近距離追蹤，甚至一度差點發生碰撞。