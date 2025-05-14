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偷看旁邊乘客的手機影片？你的第一反應出賣了最近的「壓力來源」！

▲▼電車,上班族,加班,社畜,火車,車廂。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲明明只是搭車，卻忍不住偷瞄隔壁手機上的影片畫面，這種經驗相信很多人都曾有過。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者萬玟伶／綜合報導

你有過這樣的經驗嗎？搭捷運、電車時，無意間瞄到隔壁乘客正在滑手機，而你正好看到他們在看什麼影片！

日本網站最近推出一款有趣的心理測驗，只要選出你直覺、想像中第一眼看到的影片內容，就能看出你是哪一種「壓力吸收體質」。別小看這個直覺的一瞬間，因為心理學家表示，「從你看到什麼、怎麼反應，其實就能推測出你的『壓力來源』！」在這個容易一秒爆氣、一週過勞的高壓生活裡，不妨藉由這道題找找屬於你的舒壓關鍵字！


你搭上電車，無意中瞥見坐在你旁邊的人正在看影片。那是一部什麼樣的影片？

(1) 體育直播
(2) 搞笑節目
(3) 新聞報導
(4) 連續劇／影集

▲▼ 壓力,心理測驗,捷運,手機,日本,心測,電車,上班族。（圖／翻攝自網路）

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選擇1「體育直播」的人
你是標準的「自律系」代表。凡事都把「應該做的事」放在「想做的事」之前，看似很有責任感，但其實也默默承受不少壓力。心理測驗指出，這類型的人最容易因為「太拚」而忽略自己的身心狀態。提醒你，做得好已經很棒了，別再對自己太苛刻，偶爾也該讓自己喘口氣。

選擇2「搞笑節目」的人
你是「下班自由派」，沒有Me Time不行。這類人超重視下班時間，一旦工時拉長、沒時間好好耍廢放鬆，就會立刻進入高壓模式。專家建議，把握上班時段全力衝刺，讓自己多留一點時間給「放空耍廢的自由」，這才是你的續命神器！

選擇3「新聞報導」的人
你對現狀滿意，但怕未來變動。這類人往往對當下生活感到穩定且滿足，因此對「未來的不確定」特別容易感到焦慮。心理測驗提醒你，這種擔心來自「希望一切照舊」的渴望。記住，只要你每天踏實過日子，未來自然也會走向你期待的方向。

選擇4「連續劇／影集」的人
你是「高標準自我批評型」。凡事追求完美，連一點贅肉和小肚肚都不放過自己，這樣的你其實最容易陷入壓力深淵。你常會因為「怎麼會這樣？」而責備自己，最後壓力爆棚。心理測驗提醒你，偶爾放寬對自己的要求、練習說出「沒關係啦」，你會發現生活可以輕鬆很多！

在壓力大到炸裂的現代生活中，懂得看見自己的壓力來源，是第一步的解藥。不妨從這個小測驗開始，找回屬於你的「放鬆節奏」，讓生活過得更順心、更自在！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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