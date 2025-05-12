星座運勢速報！5／12～18滿月來襲「愛情、事業、金錢運大洗牌」做決定先等等

▲隨著滿月能量登場，12星座的命運也悄悄換檔。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

本週5／12～18星象再掀波瀾！隨著滿月能量登場，12星座的命運也悄悄換檔。有些人好運爆棚，戀情開花結果；也有人得學會「放下」、「接受幫助」才能迎來人生的轉機。不管你是戀愛中、事業衝刺中，還是剛好卡關中，快來看看日本網站《yoi》怎麼說！

牡羊座——容易受到周圍影響的運勢，不論好壞皆然

牡羊本週運勢顯示，特別容易受到周圍環境和人群的影響。你可能會對別人的動向感到過於在意，或是不小心被捲入不如意的狀況之中，花費了不必要的精力。即使有幾天不順利或總是繞路，也可以選擇「怪罪星星」——因為這正是這週的星象影響。另一方面，本週也可能有意外之財的好運，像是收到從沒預期的收入，或從二手物品中挖到寶。即便是被突然指派的任務，起初心不甘情不願，後來卻覺得越做越上手也不是不可能。放下成見，順著流動的能量前進，有時候會帶來意想不到的驚喜。

金牛座——「戀愛成就」的最佳時機！

金牛將迎來實現戀愛或長久願望的契機。5月13日的滿月出現在「戀愛與夥伴關係宮」，象徵你正處於戀愛開花結果的黃金時期。你可能會和長期喜歡的人拉近關係，或讓單戀轉為雙向情感。不僅在感情方面，工作上也可能迎來久違的機會或舞台，努力終於獲得回報。但要注意，不宜過度討好喜歡的人或周圍的人，過猶不及會適得其反。記得適時表達自己的想法與立場，這樣的自然態度，反而更能建立良好的人際互動。

雙子座——半年前的努力可能開花結果

雙子本週可能會看見自己過去努力的成果，尤其是半年前開始的自我提升、學習活動。即使你覺得這段時間沒做太多，也不必擔心，因為滿月是適合「放下多餘」並重新整理生活的好時機。本週開始調整狀態也不嫌晚。拋開「反正我不行」、「努力沒意義」等負面思維，改變習慣，就能提升運勢。比如稍微改善飲食習慣、少吃垃圾食物，就能讓身體和心理出現正向變化。

巨蟹座——聽從內心的「喜歡」與「想做」

巨蟹本週被愛與喜悅包圍，你會經歷讓人開心到落淚的時刻，並與身邊的人共享幸福。如果你卻感到心情沈重，可能是你總是優先考慮他人，而忽略了自己的需求。建議你刻意安排「只做自己喜歡的事」的時間。本週工作也可能變得有趣，就算沒時間玩樂，你也會從工作中感受到成就與快樂。隨手帶杯喜歡的飲料、在桌上擺個喜愛的物品，這些小舉動都能讓你心情更輕鬆。

獅子座——被期待、忙碌充實的一週

獅子這週迎來忙碌卻光彩奪目的時期。雖然你可能渴望家庭時光或平靜日常，但在外界，你的能力備受期待，行程也將排得滿滿。這樣的狀態日後回想，會覺得是非常值得珍惜的時間。即使行程緊湊，也別忘了對人誠實相待；向親近的人表達感謝與愛意，甚至送個小禮物，能讓好運延續。如果不小心犯錯，別硬撐，誠實認錯是最佳策略。

處女座——努力學習與技能提升見成果

處女本週將看到過去半年努力的成果，不論是學習還是技能培養，都可能在工作或社區活動中嶄露頭角。如果近期工作順利，那就繼續前行；若感到受阻，則是適合重新檢視並調整方向的好時機。這週也適合放眼未來，思考新的目標與階段。可透過製作教學手冊、推動流程自動化等方式，提高效率並鋪路未來的發展。

天秤座——學會向周遭請求協助

天秤本週的主題是「學會依賴他人」。你一直以來都努力獨立解決問題，但本週來到一個階段，是時候放下壓力、尋找更輕鬆的生活方式。雖然一開始會覺得難為情，但星象鼓勵你接受他人的幫助。主動請求支援、欣然接受好意，會讓你發現，原來你並不孤單。那些平時你照顧的人，這次會樂意回報你的付出。

天蠍座——備受矚目的一週即將到來

受到天蠍座滿月強大淨化能量影響，天蠍本週將在光芒之下展現自己。你過去默默努力、練習的技能，可能因此受到矚目。這也是半年多前你設定的目標實現的時機。如果你尚未達成目標，也可以趁此機會暫停腳步，思考下一階段的計畫。半年時間足以讓人蛻變，只要確立方向，就能帶來明顯改變。

射手座——釋放壓力、內外重整的時期

射手本週是身心大掃除的好時機。表面上雖輕鬆，實則你可能過度消耗了體力與情緒。本週會開始意識到疲勞與壓力的累積，有「暫時放下」的念頭也是正常的。與其完全歸零，不如選擇「暫時休息」。可考慮到沙龍或按摩店給專業人士照料，讓自己恢復元氣。

摩羯座——團隊合作與友情成為焦點

摩羯這週的運勢聚焦在團隊合作與友情上。你與團隊共同努力的專案將進入一個轉捩點。這種一起工作的關係，其實是很難得的經驗，不妨舉辦慶功宴或聚餐，強化彼此的信任與默契。同時，也要積極發表意見，將團隊打造成具備你特色的風格。即使意見未被採納，坦率地表達自己仍有益整體氣氛。

水瓶座——職場或社會活動中閃耀光芒

水瓶這週在職場或公共場合的表現會格外亮眼。你在困難時期堅持努力，如今可能會收到令人欣慰的回報。或許會面對大眾演說、重要會議等正式場合，只要事先準備充足就不用擔心。若能請親友幫忙做些前期準備也不錯。此外，也可趁機整理過往的資料與文件，有助於提升事業與財運。

雙魚座——渴望刺激與新鮮，適合嘗試新事物

雙魚本週渴望新鮮與變化，若能在生活中加入些冒險元素，將讓日常煥然一新。建議你嘗試導入異國文化、新的生活方式。例如：將日用品換成環保款、嘗試異國料理、選購國外的永續時尚產品等等。這樣的變化會讓你重新愛上生活，也激發工作與學習的熱情，創意源源不絕。