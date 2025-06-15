伊朗空襲8死！以色列住宅大樓被轟爛　科學研究院疑爆炸

▲塔姆拉（Tamra）遭伊朗飛彈襲擊，4名女性身亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列多座城市15日遭伊朗飛彈攻擊，2棟住宅大樓遭擊中，迄今累計至少8死、逾百傷。特拉維夫市的「魏茲曼科學研究所」疑似發生爆炸，但消息未獲官方證實。

CNN、以色列時報等報導，以色列北部城市塔姆拉（Tamra）一棟住宅遇襲，4名來自同一個家庭的女性喪生。數量未知的飛彈避開防空系統後，也擊中特拉維夫市（Tel Aviv）附近的雷霍沃特（Rehovot）與巴特亞姆（Bat Yam）。

而巴特亞姆也有一棟住宅大樓被飛彈直接擊中，至少4人當場身亡，包括一名69歲婦女、一名80歲老婦人、一名10歲男童、一名8歲女童。

▲巴特亞姆（Bat Yam）一棟住宅大樓也遭飛彈擊中，也造成4人喪命。（圖／翻攝X）



以色列緊急醫療災害服務機構「紅大衛隊盾會」（Magen David Adom）表示，雷霍沃特與巴特亞姆二地共約140人受傷，其中一些人傷勢嚴重。隨著以色列國防軍（IDF）展開搜救，仍有20人左右在瓦礫堆下失聯，且巴特亞姆的住宅大樓恐有倒塌風險。

《衛報》指出，伊朗其中一枚飛彈似乎擊中特拉維夫市的「魏茲曼科學研究所」（Weizmann Institute of Science），監視器畫面顯示現場發生爆炸。

伊朗官媒也在官方X帳號宣布，該院「被視為以色列最重要的科學中心之一，數人目前依然受困其中」，這次襲擊是為了回應以色列暗殺伊朗核子科學家。不過，這個說法尚未獲得以方證實。