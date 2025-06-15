王毅向以伊外長通電話　重申譴責以色列侵犯伊朗主權

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

以伊衝突加劇，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨14日分別同伊朗外長阿拉格齊、以色列外長薩爾通電話。王毅也向以方表示，「中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，尤其是在國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況下，這一行徑更是不可接受」，同時他也向以方要求，切實維護好中國機構和人員的安全。

《新華社》報導指出，阿拉格齊通報了地區局勢的最新情況，表示以色列日前悍然襲擊伊朗，造成伊方軍事人員和平民傷亡，尤其是襲擊伊朗核設施，嚴重違反國際法。以方軍事行動高度危險，可能將整個地區拖入全面戰爭。希望國際社會發出要求以色列停止軍事行動的一致聲音。「感謝中方對伊方立場的一貫理解和支持，相信中方將為促進地區和平穩定發揮更為重要的作用。」

王毅則指出，「以色列襲擊伊朗後，中方已在第一時間公開表明立場。中方明確譴責以色列侵犯伊朗的主權、安全和領土完整，堅決反對針對伊朗官員並造成平民傷亡的粗暴攻擊，支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全。」以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本准則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。

王毅強調，「中方支持國際社會主持公道，盡快發聲。我們也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。」

王毅表示，當前，地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。希望伊方維護好中國機構和人員安全。阿拉格齊表示，伊方願同中方保持溝通，全力保障好中國機構和人員安全。

隨後，王毅同以色列外長薩爾通電話，聽取薩爾介紹以方對當前局勢的看法和以色列的立場後，王毅表示，中方一貫主張任何國際爭端都應通過對話協商予以解決，反對使用武力和制裁手段。

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

王毅說，「鑒此，中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，尤其是在國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況下，這一行徑更是不可接受的。」以色列、伊朗都是中東重要國家，以伊關係牽動中東戰和全局。當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動蕩，回歸外交手段解決問題的軌道，這也是國際社會的普遍共識。

王毅也介紹同伊朗外長阿拉格齊通話的情況，強調中東不能永遠處於衝突的陰影下，以色列也不應持續生活在戰爭的不安中。伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。武力無法帶來持久和平，秉持共同安全理念才能徹底解決各方合理關切。

王毅稱，中方一貫從事情本身的是非曲直出發對待和處理地區熱點問題，敦促以伊雙方通過對話解決分歧，尋求和平共處之道。中方願為此發揮建設性作用。「王毅希望以方切實維護好中國機構和人員的安全，薩爾表示以方一貫重視並將繼續維護中國機構和人員安全。」