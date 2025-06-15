伊朗納坦茲「鈾濃縮設施」被摧毀！　衛星圖曝前後恐怖對比

▲伊朗證實，納坦茲（Natanz）鈾濃縮設施的地面設備遭到重創。（圖／翻攝自Maxar Technologies）



記者王佩翊／編譯

以色列向伊朗發動「崛起之獅」（Rising Lion）行動，重創伊朗多個核設施與軍事設施，根據Maxar Technologies所公布的衛星影像，如今更能清楚看見伊朗主要核設施遭到以色列攻擊前後的明顯對比。

根據《新德里電視台》報導，以色列多次指控伊朗試圖秘密打造核武庫，且已生產出足以製造9枚核彈的鈾濃縮存量，若不加以阻止，很可能生產核武，威脅到以色列的存亡，因此對其核設施發動攻擊。對此，伊朗則強調其核計畫純粹為和平用途，並否認任何製造核武的企圖。

根據Maxar Technologies最新公開的事發前後衛星影像對比圖，位於德黑蘭東南方220公里納坦茲（Natanz）的伊朗重要濃縮鈾設施遭重創，畫面中可清楚看出前後的明顯對比。

根據聯合國國際原子能總署（IAEA）引述伊朗官員說法，以色列這次的空襲波及納坦茲、福爾多（Fordow）2座地下鈾濃縮廠，以及伊斯法罕的鈾轉換設施。

IAEA表示，納坦茲設施中的關鍵地面設施在空襲中被完全摧毀。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，核設施「絕不能成為攻擊目標」，並警告此類襲擊恐對伊朗人民、整個地區及國際社會帶來「嚴重後果」。他補充道，截至目前為止，該設施並未偵測到任何輻射外洩。

專門研究核擴散問題的美國科學與國際安全研究所（ISIS）指出，衛星影像顯示，納坦茲設施的供電系統已遭到「大範圍破壞」，而這可能導致用於鈾濃縮的離心機出現嚴重故障。

納坦茲是伊朗最主要的鈾濃縮設施之一，為了防禦空襲，大部分設備建在伊朗中部高原的地下。該設施曾在約15年前遭到名為「震網」（Stuxnet）的電腦病毒攻擊，2021年亦曾發生爆炸事件，如今再度成為目標。

至於位於德黑蘭西南方約100公里處的福爾多核設施，雖設有多組離心機，但規模不如納坦茲。伊朗方面宣稱福爾多損壞輕微。

以色列總理納坦雅胡強調，這場行動並非針對伊朗人民，而是針對「壓迫當地人民長達46年的殘暴政權」。他表示，相信伊朗最終會迎來自由，得到解放，「屆時我們兩國的友誼將再次綻放光芒。」