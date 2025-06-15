中東戰爭邊緣！以色列、伊朗「軍力差距分析」　以軍陸空優勢碾壓

▲以色列鐵穹防空系統在特拉維夫攔截來自伊朗的導彈與火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列對伊朗首都德黑蘭發動空襲，造成多名高階軍官喪生，伊朗揚言將大規模報復，讓雙方陷入戰爭邊緣，也引發美國可能被捲入的憂慮。雖然伊朗兵力眾多，擁有龐大飛彈庫存與核武潛力，但整體軍事實力與戰術運用仍不如以色列，加上美國支援，雙方戰力差距顯著。

根據《美聯社》，伊朗擁有約8800萬人口，光是正規軍就超過60萬人，另有約20萬名兵力的革命衛隊，並透過哈瑪斯與黎巴嫩真主黨等代理人恐怖組織擴展在中東地區的影響。然而，過去一年，以色列與美國聯手削弱伊朗軍事部署，許多高層將領與重要設施接連被擊毀，軍力遭到重創。

▼伊朗志願準軍事部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗陸軍學員在首都德黑蘭近郊出席國慶閱兵遊行。（圖／達志影像／美聯社）

在此次以色列的空襲行動中，伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）、參謀總長巴蓋里（Mohammad Bagheri）皆傳遭到擊斃。

報導分析，伊朗軍備老舊，儘管空軍擁有約350架戰機，但大多為蘇聯與美國於1979年伊朗伊斯蘭革命前提供之機型，難以匹敵以色列的先進戰力。而伊朗雖具備製造無人機能力，並大量出口至俄羅斯，但整體空中優勢仍明顯不足。

伊朗亦持續推進核計畫，濃縮鈾已達近核武等級，但尚需時間完成武器化與運載工具研發。

▼以色列士兵在坦克旁搬運砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列砲兵從南部向加薩走廊開砲。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，以色列儘管國內人口只有900萬，現役部隊約17萬人、後備軍約40萬人，但卻憑藉美國與歐洲技術支援與本土軍工實力，建構出涵蓋陸、海、空的現代化部隊。以色列多年來因應區域衝突，部隊實戰經驗相當豐富，且具備高效後勤與指揮系統。

在飛彈防禦方面，以色列擁有層級完整的防空系統，可偵測並攔截不同高度的威脅目標。2024年10月曾成功攔截伊朗大量飛彈，僅造成輕微損傷。以國雖未公開擁核，但被普遍認為是中東唯一擁有核武的國家，具備重大嚇阻力。

▲美軍核動力航空母艦卡爾文森號抵達中東，F-35C匿蹤戰機執行任務時起飛。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國雖聲稱未參與以色列此次攻擊，但因駐軍與軍事設施遍布中東，包括停靠在阿拉伯海、停靠60多架戰機的航空母艦，以及駐紮各地空軍基地的數十架戰機與數千名士兵，因此仍可能淪為伊朗報復對象。

美方目前已撤離部分駐伊拉克外交人員，並提供中東駐軍家屬自願撤離方案。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）強調，伊朗若攻擊美軍，後果自負。

▲以色列13日空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

英媒《金融時報》則針對以色列、伊朗在軍事領域各方面進行評比。在國防預算，以色列以192億美元勝過伊朗的74億美元。在戰機數量上，以色列保有340架，其中包括39架全球最先進的F-35匿蹤戰機；伊朗則僅288架，且多為1960至70年代F-4、F-5等老舊機型。在攻擊直升機，以色列擁有46架（含20架AH-64D阿帕契）；伊朗則有50架。

在坦克部隊方面，以色列擁有400輛（Merkava MkIV，2004年服役）；伊朗雖達1593輛，但技術老舊，火力與防護力遠遠落後給現代化的以軍坦克。在裝甲車輛，以色列雖僅有790輛，落後伊朗的1250輛，但以色列裝備維護能力與升級速度佳。

在小型軍艦上，以色列有51艘（另有5艘攻擊型潛艦）；至於伊朗雖有200艘（僅1艘潛艦），但以色列潛艦戰力與現代化具明顯優勢。