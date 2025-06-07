力拚業績！　「大江」陸續引進新櫃、全桃獨家品牌進駐

▲全台首發、百貨獨家ASA PERFUME進駐大江購物中心。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著夏季來臨，全台百貨陸續啟動年中慶促銷大戰，搶攻第二季消費熱潮。中壢區大江購物中心6日表示，大江自即日起至年底，館內各樓層將陸續引進香氛、運動、戶外潮流等新櫃為商場注入新活力；並於6月12至29日，祭出消費滿額回饋電子現金券好禮，期吸引消費，力拚業績。

大江指出，隨著全球通膨議題與消費者購物習慣改變，消費者在購物過程中越來越重視商品質感與個人體驗。為此，該中心希望打造多元的購物遊逛街城，年初引進全桃首家全球智能清潔領導品牌「Roborock石頭科技」，與「小米之家」等品牌打造一站式智慧生活館。

▲TLCSTORE卡若特史努比授權行李箱。（圖／大江提供）

今日率先登場的是全台唯一進駐百貨商場的「ASA PERFUME」香水專賣店，以「香水可說是一種無形的飾品」為概念，呈現給消費者沉浸式的精品香水體驗，店內販售多款香水及香氛周邊商品。

除了香氛新進品牌，大江購物中心看好年輕客層追求潮流的熱潮及近年來戶外活動盛行，將於三樓陸續引進中性機能運動與戶外潮流結合等相關品牌，並大幅新增多家首次在大桃園地區展店的品牌，以增添樓面遊逛亮點，搶攻年輕客層引進運動戶外潮流品牌

大江購物中心館內擁有超過50多家餐飲品牌，匯聚異國料理、人氣連鎖品牌之外，還不定期引進話題性的快閃輕食甜點，提供消費者豐富多元的用餐選擇，因此穩居桃園百貨業界餐飲消費首選。