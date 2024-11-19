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搶攻聖誕商機　「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

▲搶攻聖誕商機「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

▲「大江」六米高巨型蛋糕傳遞愛與幸福。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聖誕節即將到來，桃園市中壢區大江購物中心策劃系列慶祝活動，包括：打造全新的聖誕節慶布置、百萬級插畫家藝文廊道，期吸引年輕客層前來拍照打卡，現場設有自製聖誕賀卡手作區，並邀請全球知名巧克力品牌GODIVA等快閃進駐，還有集結多家超人氣輕食甜點品牌的聖誕市集，搶攻聖誕商機。

中壢大江19日表示，迎接12月聖誕佳節，大江購物中心以生日派對、傳遞愛與希望的概念，於商場一樓打造全新的聖誕藝術裝置，約六米高的巨型五層蛋糕象徵著喜悅與祝福，四周高聳華麗、閃爍迷人的聖誕樹及充滿故事感的裝置細節，讓人一到現場便能感受到濃濃的聖誕氛圍。

▲搶攻聖誕商機「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

▲「大江」六米高巨型蛋糕成聖誕拍照必訪！（圖／大江提供）

為滿足現代人喜愛拍照分享至網路社群，業者特別設計了多處視覺亮點區域供消費者自由拍照，另設有聖誕賀卡DIY免費體驗手作區，顧客可以透過11個聖誕造型印章親手搭配創作出上百款的祝福卡片，為心愛的親友獻上專屬祝福。

為支持插畫藝術創作產業，大江購物中心斥資百萬打造藝術展覽空間「藝想世界」，將多位知名插畫家畫筆下的人物角色化為FRP巨型公仔，提供遊逛的顧客免費拍照留念，也可以透過豐富多元的作品樣貌與創作者介紹，感受Z世代年輕插畫家們精彩的創作能量與熱情。

大江購物中心也邀請比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA快閃進駐，並結合全新打造的特色店鋪，仿石牆及白色拱門裝置增添了奢華與品味感，搭配今年剛上市的12款聖誕限定系列，包括經典的小熊形鐵盒、聖誕倒數日曆巧克力禮盒等都相當應景且討喜。

此外，大江購物中心館內集結55家餐飲品牌，從異國料理到輕食甜點都能滿足吃貨饕客們的味蕾。還有超高顏值的聖誕節蛋糕及聖誕限定甜點市集，現場將販售聖誕禮盒、超人氣手工甜點。

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