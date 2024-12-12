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生醫股收購案爆內線交易！各路人馬買股賺百萬　婦產名醫遭搜索

▲▼北市中山醫院前院長李偉政涉偽造文書案，現任副院長李世明（中） 。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署偵辦大江生醫收購和康生技內線交易案，中山醫院醫師李世明遭約談到案。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃股大江生醫3年前斥資約6億元，公開收購上市公司和康生技3成股份，傳出擔任獨立董事的中山醫院主治醫師李世明等人，涉嫌在重訊公布前，透過親友進場大買和康股票，不法獲利近百萬元。台北地檢署12日指揮調查局兵分5路搜索並約談李等10名被告，檢察官正開庭偵訊中。

大江生醫(8436)在2021年3月8日發布重大訊息，宣布將以每股29元公開收購和康(1783)普通股，預計最高達6.04億元，預計持股比上升至30%，以重訊當天的和康收盤價計算，溢價率約16%，當時大江表示，這將是大江組建生技大聯盟的第一步。

目前同為大江、和康2公司獨立董事的中山醫院主治醫師李世明，先前擔任中山醫院副院長時，才因捲入假健檢名義，協助2萬4600名陸客來台旅遊遭起訴。檢調獲報，李世明以及資深會計呂旻暹，涉嫌在禁止交易期間，把這項對和康股價利多的消息傳遞給親友，大家分別買進和康股票，估計各組人馬獲利共近百萬元。

北檢檢察官王繼瑩指揮調查局台北市調查處蒐證告一段落後，今（12日）發動搜索，前往李世明、呂旻暹等人住處及相關處所搜索，並約談10名涉案人到案，全案朝違反《證券交易法》內線交易等罪嫌方向偵辦。

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