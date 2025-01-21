大江農曆年假拚業績　開春限量超值福袋+千份發財金紅包免費送　

▲大江購物中心品牌福袋，大年初一準時開賣。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年農曆新年腳步將至，大江購物中心為把握春節連假買氣、挑戰年度目標業績71億元前進，推出一系列豐富多元的新春活動，邀請全家大小一同迎接歡樂佳節，即日起至1月28日加碼消費滿千送百電子現金券活動，29日、大年初一品牌超值福袋限定開賣，新春連續三天將免費發送來自全台最大財神廟的仟份發財金紅包。

大江購物中心20日表示，該中心於1月29至31日、大年初一至初三連續三天，免費發送全台最大超靈財神廟-雲林北港武德宮的發財金紅包及獨家開運祝福小卡，現場將會發送新春幸運籤餅乾及熱銷伴手禮「蛋白工坊」雙蛋捲等限量小點心，為民眾送上滿滿祝福與好運，每日前30名追蹤大江官方IG社群帳號者， 還可參加抽開運紅包活動。

業者表示新春連續三天免費發送發財金紅包已邁向第八年了，每年都吸引眾多家庭和年輕消費者前來同樂，為開春之際討個好兆頭。大江購物中心以多元化的餐飲選擇成為大桃園地區的熱門聚餐首選，館內超過50多家餐飲品牌提供各式異國風味料理，滿足各方饕客的味蕾。

為營造春節的熱鬧氣氛，大江購物中心特別布置全新的新春藝術裝置，並結合具有傳統特色的輕食快閃店鋪，位於一樓的新春藝術裝置現場，除了可以品嚐到美味點心，現場設有多處互動小角落，民眾可將心願寫在免費發送的精緻小卡上，並掛在喜氣洋洋的許願牆，與親友拍照打卡作紀念為新的一年增添美好回憶。