做公益抽大獎！大江購物中心「一星衣益暨名人二手拍」義賣開跑

▲大江「一星衣益暨名人二手拍」義賣開跑，所得捐贈「安康啟智教養院」。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢區大江購物中心舉辦的「一星衣益暨名人二手拍」義賣，13日正式開跑，號召300家知名品牌、17位藝人攜手做公益，現場上千件商品全面1折起，吸引大批民眾前往排隊搶購，義賣活動將進行到12月15日下午六點，連續三天的義賣所得將捐贈至桃園「安康啟智教養院」房舍修繕計畫，為院生獻上無限的溫暖與支持。

「一星衣益暨名人二手拍」義賣，今年第八屆舉辦，今日由大江企劃部楊若琳經理、安康啟智教養院院長余君蔭與學員們合影為活動揭開序幕。開店前即有大批民眾等候入場，有民眾專程從新北林口趕來，很開心一口氣購入二個行李箱準備出國使用，桃園賴先生排隊五個小時，以一折特價購入多款專櫃，直呼超級划算。

▲大江「一星衣益暨名人二手拍」義賣開跑，吸引大批民眾排隊搶購。（圖／大江提供）

「一星衣益暨名人二手拍」除了義賣館內品牌店櫃所捐贈的千件商品，第二現場「名人二手拍」今年特別邀請17位藝人及KOL加入公益的行列，包括魏如昀、魏蔓、嚴正嵐、薛妞妞、時尚辣模Angelina、泥泥汝、Chrisanne、汶汶等人將提供個人珍藏衣物、鞋帽配件與名牌美妝品於現場販售，且在個人網路社群媒體號召粉絲們前來活動現場同樂，讓粉絲們以銅板價、超優惠價格購入偶像們的推薦好物。入場方式為12月13日至15日上午11:00開始取號，11:30起憑號次依序入場，每場限時30分鐘。

大江購物中心說明，「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動今日起開跑，為期三天，除號召館內近300家的品牌店櫃投身公益的行列，匯集眾家品牌所捐贈的全新商品以一折起的愛心價格販售，其優惠折扣比百貨週年慶更划算，現場將展售千件商品包括生活家電、美妝保養、服飾配件、童裝玩具及主題餐廳餐券福袋等，為號召更多民眾發揮愛心，活動期間於現場單筆消費滿500元，即可獲得抽獎機會一次，將有機會得到價值萬元的雄獅旅行社的國內外旅遊兌換憑證，做公益不只可以省荷包，還能得大獎。