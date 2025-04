桃園市長張善政1日於市府,出席「打勾勾共童好約定,CRC推廣記者會」表示,市府於兒童節前夕正式啟動兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child,CRC)推廣計畫,並推出四部宣導動畫,藉由「桃園Q萌宣傳大使」推廣禁止歧視、生存權、休閒權、表意權等兒童權利概念,讓大家輕鬆理解公約精神,一起守護兒童權益。