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川普批中國違反日內瓦共識　陸商務部：無端指責嚴重背離事實

▲▼中美經貿高層會談5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰當地時間11日晚在出席中方代表團舉行的新聞發布會。（圖／翻攝新華社）

▲中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰（圖中）。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日在個人社群上發文指控大陸違反日內瓦協議，還強調「自己不可以再做好人」。對此，大陸商務部今（2）日回應稱，美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，「無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實，中方堅決拒絕無理指責。」

▲▼美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）。（圖／路透）

大陸商務部表示，5月12日，中美雙方發佈《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施，「中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。中方維護權益是堅定的，落實共識是誠信的。」

大陸商務部稱，反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發佈AI芯片（晶片，下同）出口管制指南、停止對華芯片設計軟件（EDA）銷售、宣佈撤銷中國留學生簽證等，「這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。」

大陸商務部強調，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》是雙方在相互尊重、平等協商原則下達成的重要共識，成果來之不易，「我們敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。」

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