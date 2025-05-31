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中國限制稀土出口！　美汽車製造業受重創：數周內恐面臨停產

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲美中緊張關係升溫後，中國宣布限制稀土出口，重創美國汽車製造業，並導致美廠面臨停產風險。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

全球主要汽車製造商最近警告，中國對稀土磁鐵出口的限制可能導致供應中斷，迫使汽車工廠在數周內停產。通用汽車（GM）、TOYOTA、福斯汽車（Volswagen），以及現代汽車（Hyundai）等業者已致函美國政府，呼籲當局採取行動，避免美國汽車產業因零件短缺而癱瘓。儘管中方口頭承諾放寬限制，但實際進展緩慢，美方警告可能反制。

據路透社報導，5月9日，代表主要車廠的貿易團體向美國總統川普的政府遞交信函，指出稀土磁鐵廣泛應用於汽車的變速器、感應器與動力轉向系統等多項關鍵元件，若無法穩定供應，將直接衝擊整體生產鏈。信中直言，美國車廠停產只是時間問題，甚至恐面臨產量削減。

汽車創新聯盟與美國汽車零件製造商協會等機構警告，中國自4月起實施出口許可制度，導致稀土磁鐵出口量驟減50%，而相關企業須遞交冗長文件、歷經不透明審查程序。德國博世公司（BOSCH）表示，其供應商正因出口申請困難面臨供應風險，印度車廠更預告將在6月停產。

美國財政部長與貿易代表已在日內瓦與中方會談，試圖解除稀土磁鐵的限制。然而，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）透露，中方的口頭承諾未落實，關鍵礦物出口仍受阻。川普總統也指責中國違反先前達成的貿易協議，稱北京行為「並不令人意外」。中國駐美大使館則反擊，批評美方濫用半導體出口管制。

美國官員透露，日內瓦會談範圍僅限於關稅與非關稅措施，並未涵蓋美方對中出口限制。若中國持續拖延發放出口許可，美方可能啟動反制機制，以維護國內汽車供應鏈穩定。

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