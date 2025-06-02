中共菁英「赴哈佛進修」成風潮　 WSJ： 形同海外頂尖黨校

▲哈佛大學長期接收中共官員進行菁英訓練，甚至被中國內部視為境外最頂尖黨校。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈佛大學（Harvard University）與白宮交鋒不斷之際，該校與中國高層長年互動關係也再度浮上檯面。《華爾街日報》1日以〈哈佛培養眾多中共官員，他們稱之為「黨校」〉為題指出，這所美國名校長期接收中共官員進行菁英訓練，甚至被中國內部視為「境外最頂尖黨校」。

《華爾街日報》指出，北京從1980年代起便有系統地派遣中高階官員前往哈佛進修，特別是甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School），更被中國媒體譽為「海外黨校第一名」。

這項合作關係後來擴展為「中國發展領導者計畫」等正式項目，針對地方與中央高層官員提供公共政策與改革治理方面的培訓，部分課程甚至由哈佛與清華大學共同舉辦。

這些計畫吸引了大批中共菁英官員參與，包括前國家副主席李源潮、前國務院副總理劉鶴，以及近年受到美國極右翼人士關注的中國國家主席習近平女兒習明澤。習明澤在2010年代初曾以化名就讀哈佛學士課程，當時其父正擔任中國國家副主席，準備接任最高領導人，校方內部對其身分並不陌生。

▲習近平的女兒習明澤曾以化名就讀哈佛學士課程。（圖／達志影像／美聯社）



除習家外，江澤民孫子江志成、薄熙來之子薄瓜瓜等中共權貴家族成員，也都曾是哈佛校友，進一步強化哈佛在中國政治菁英圈的聲望。

而就在華府與哈佛因「多元、平等與包容」（DEI）政策、國際學生招生議題爆發衝突之際，這段與中共政界千絲萬縷的關係，也成為輿論焦點。報導指出，川普政府對哈佛的質疑不僅止於國內政策，甚至延伸至其與中共之間的深層連結。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前宣布，將推動撤銷與中共有關聯的中國學生簽證，特別是那些攻讀關鍵領域的學生。雖未明確說明何種關聯會被視為風險，但外界解讀為針對哈佛等名校與中共的歷史互動而來。

盧比歐指出，美國不能再容許中共利用學術管道輸出意識形態、竊取專業知識，並反過來威脅美國利益。此番言論也呼應川普政府對大學進行「文化重整」的主張，認為學界已淪為左派與自由派價值的堡壘。

根據公開資料，美國除了哈佛外，還有多所高校長期參與中國官員訓練計畫，包括雪城大學、史丹佛大學、馬里蘭大學與羅格斯大學等。其中雪城大學的麥克斯威爾公民暨公共事務學院（Maxwell School），更協助中國高校建立公共行政學程。

而在中共體制內，具「黨員身分」常被視為仕途關鍵門票，也讓參與哈佛等美國學術訓練的經歷成為政治資本。儘管中國駐美大使館批評美方此舉將嚴重損害中國留學生權益，但保守派陣營仍認為，學術機構應對外來政治影響提高警覺。