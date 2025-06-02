川普關稅政策不會消失！　美商務部長：不延長90天寬限期

▲美國聯邦法院日前裁定川普政府多項關稅措施違法。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰持續升溫，即便美國聯邦法院日前裁定川普政府多項關稅措施違法，白宮仍強硬表態不會撤回相關政策。美國商務部長盧特尼克直言，關稅不會消失，並透露原本針對部分高關稅設定的90天寬限期也不會延期，為7月恐正式生效的關稅措施增添更多不確定性。

根據《紐約時報》報導，白宮的關稅戰略日前遭法院打擊，聯邦貿易法院裁定總統川普濫用《緊急經濟權力法》（Emergency Economic Powers Act），對全球發動貿易戰的做法違法。儘管如此，白宮仍獲上訴法院批准短暫行政暫緩，預料該案將一路打到最高法院。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）1日接受《Fox News Sunday》訪問時表示，「請大家放心，關稅絕對不會就這樣消失。」他強調，川普政府早前暫緩的對等關稅也不會延長，「就目前來看，我不認為會有任何延期。」

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick。（圖／路透）



川普政府先前承諾90天內敲定90項協議，如今卻僅與英國達成一項協議框架，引發外界質疑談判進度緩慢。不過盧特尼克淡化此說法，表示法院判決頂多耽誤一週，仍對未來談成「一流協議」充滿信心。

川普（Donald Trump）本人也未鬆手，日前公開指責中國違反雙邊初步協議，未依約調降關稅，讓協商陷入僵局。他同時宣布，將對進口鋼鐵關稅從25%加倍至50%，恐進一步推高美國消費市場價格。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）也透露，川普與中國國家主席習近平（Xi Jinping）最快本週可能通話討論貿易問題，但目前尚未有具體安排。

此外，財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出，美中談判之所以卡關，與北京限制稀土礦出口有關，直言這是全球工業供應鏈的關鍵原料，「這也可能不是偶然，或許是中國的策略性動作。」

儘管部分業界擔憂鋼鐵關稅加倍可能衝擊建築產業，貝森特仍為此政策辯護，表示這是保護美國鋼鐵工人的必要之舉。他坦言，目前還難以評估新關稅對整體產業生態的影響，但強調「這是一個非常複雜的系統，我們會密切觀察。」