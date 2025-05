馬克宏被拍到遭老婆打臉！背後真相曝　川普給「黃金6字」婚姻建議

▲馬克宏最近被拍到疑似遭妻子「打臉」,川普貼心建議他要隨時「確保門有關好」。(組圖/翻攝自X、路透)

記者葉睿涵/編譯

法國總統馬克宏日前攜妻子碧姬(Brigitte Macron)出訪越南時,意外被捕捉到總統遭妻子「伸手打臉」的畫面,唇語專家更解讀,碧姬當時似乎正在罵馬克宏「魯蛇滾開」。影片曝光後瞬間引發外界諸多臆測。美國總統川普30日對此給出貼心建議,提醒馬克宏要隨時「確保門有關好」,而法國總統府則澄清2人當時只是在打鬧,呼籲外界勿過度解讀。

French President Emmanuel Macron who's 47 years old has been slapped by his 72 years old wife Brigitte. I like his tolerance. pic.twitter.com/810MfwW9JY