馬克宏被拍到遭老婆打臉！背後真相曝　川普給「黃金6字」婚姻建議

▲馬克宏最近被拍到疑似遭妻子「打臉」，川普貼心建議他要隨時「確保門有關好」。（組圖／翻攝自X、路透）

記者葉睿涵／編譯

法國總統馬克宏日前攜妻子碧姬（Brigitte Macron）出訪越南時，意外被捕捉到總統遭妻子「伸手打臉」的畫面，唇語專家更解讀，碧姬當時似乎正在罵馬克宏「魯蛇滾開」。影片曝光後瞬間引發外界諸多臆測。美國總統川普30日對此給出貼心建議，提醒馬克宏要隨時「確保門有關好」，而法國總統府則澄清2人當時只是在打鬧，呼籲外界勿過度解讀。

French President Emmanuel Macron who's 47 years old has been slapped by his 72 years old wife Brigitte. I like his tolerance. pic.twitter.com/810MfwW9JY — Mike Sonko (@MikeSonko) May 26, 2025

據《紐約郵報》報導，川普30日在白宮接受記者提問時，語帶關切地為馬克宏提出貼心建議，提醒他要「確保門有關好，這很不好。」儘管川普並未對影片內容進行過多解釋，但他表示，自己已就此事和馬克宏進行談話，強調馬克宏夫婦關係穩定，「他們很好、是我非常熟悉的2個好人。雖然我不清楚當時發生了什麼事，但他們沒出什麼大事。」

Trump’s advice to Macron’s slapping by the first lady is epic



‘Make sure the door remains closed’ pic.twitter.com/CMQ5kzIjgZ — Farhiya Abass (@farhiyaabass) May 31, 2025

法國總統府也發表聲明回應，稱總統夫婦在影片中「只是為了緩解壓力，在出發前最後一刻開玩笑」。聲明強調，這段影片被陰謀論者斷章取義後大作文章，強調這是兩人間具有默契的輕鬆時刻，呼籲外界不要過度解讀。

馬克宏與碧姬相識於馬克宏的高中時期。當時，馬克宏只有15歲，而大他24歲的碧姬則是他的老師、已婚並育有3個小孩。儘管這段師生戀面臨巨大阻礙，但馬克宏依舊堅持與碧姬交往，2人在2007年結婚。馬克宏在2017年當選總統後，2人的關係也一度成為熱門話題。