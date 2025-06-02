川普本週將與習近平通電話　美官員：雙方已展開密切協調

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易談判再現波瀾之際，白宮官員1日透露，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將在本周通話，力拚解決近期因稀土出口問題導致的協議危機。川普日前批評中方違反雙方在日內瓦達成的初步協議，北京則被指控以緩發稀土出口許可卡住供應鏈，衝擊美國汽車與科技產業運作。

美國財政部長貝森特（Scott Besentt）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時坦言，中國未如協議所述釋出稀土產品，有可能是體制內部問題，也不排除是刻意為之。他強調，一旦兩國元首對話，情況將會更加明朗，「我有信心這通電話能解決當前爭議」。

貝森特指出，雖然川普過去多次表示希望與習近平通話，但北京方面始終未有明確回應。不過他透露，「我相信這通電話很快就會發生，雙方領袖一旦直接溝通，所有問題就有機會迎刃而解」。

針對外界關切美國是否將與中國脫鉤，貝森特強調，華府現階段的策略是「去風險」而非「脫鉤」，目的是降低對任何單一國家的依賴。他提到疫情期間美國曾因過度仰賴中國供應鏈而受到嚴重影響，包括半導體、藥品等關鍵產品都面臨短缺，這讓美國決定分散風險，強化供應鏈韌性。

他也提及，中國限制出口不僅衝擊美國，也讓歐洲、印度等地受害，這種行為無法被視為可靠的合作夥伴。

而白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）也在美國廣播公司（ABC）節目《本週》（This Week）中透露，「川普本週將與習近平進行一次良好的對話」，但具體時間尚未定案。他強調，雖然國際局勢多變，但雙方已有共識會面對面討論，而兩國貿易團隊，包括美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中方人員，目前仍在密切溝通，積極推動談判進展。