蔡宗豪六大質詢火力全開！狠批預算灌水　黃偉哲：蓋捷運都不夠

▲蔡宗豪在市政總質詢中火力全開，針對財劃法預算、交通建設與婦幼政策逐一點名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員蔡宗豪27日於市議會總質詢直球對決市府，從婦幼健康、交通建設到觀光推廣共提出六大主軸議題，針對市政痛點火力全開，他更針對財劃法即將挹注163億元提出追問，強調市府應優先規劃資源使用，不該「嘴巴說不要、身體很誠實」，遭市長黃偉哲反批「連蓋捷運都不夠」，雙方一度脣槍舌戰。

蔡宗豪開場即關注民生議題，詢問好市多是否傳出將從北區搬遷至東區，恐衝擊北區經濟。對此經發局長表示尚未接獲消息，蔡宗豪則要求市府即時掌握、避免後知後覺。

針對北大旁國小車禍，他呼籲應比照高雄設置交通助理員，不應只依賴警力及記者會做樣子。市長回應已啟動改善，並補充將加強義交與師長訓練。

在婦幼健康方面，他指出台南子宮頸癌5年相對存活率六都墊底，建議針對高風險族群補助HPV疫苗。他也強調，夜間託育服務目前僅東關家園一處，盼擴點支援雙薪與弱勢媽媽。社會局表示將試辦兩地點，依區域需求彈性調整。

交通建設部分，蔡宗豪砲火瞄準台南捷運綠線預算編列及站點設計，批評G12與G13站距過短、卻仍地下化，應向西延伸並於水萍塭站出土以擴大效益。捷運處與交通局均回應，將研議調整與通盤檢討。

同時，蔡宗豪也質疑市府青年預算灌水高達51億元，實則將原本社會局與運動局項目「硬貼」青年標籤，直批是「華麗大外宣」。黃偉哲市長則表示，未來會調整說明方式，讓資源使用更清楚。

蔡宗豪聚焦智慧垃圾處理，建議引入桃園紅外線感測垃圾桶，提升觀光區整潔度。環保局表示將整體考量。觀光部分，他呼籲市府推政策應連結優惠套票與大區域行銷，不應只打折住宿，觀旅局表示會納入研議。

壓軸重問財劃法經費規劃，蔡宗豪指出修法後中央將撥補163億元，質疑市府是否已擬定優先項目。黃偉哲則稱新增預算將抵扣其他補助，「連捷運都不夠」，反駁甩鍋說法，引發議場一陣交鋒。蔡宗豪最後強調，將持續監督市政，「讓台南更豪，不是口號，而是行動！」