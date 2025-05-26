吳釗燮與藍白委都缺席　國安會1600萬預算2分鐘光速解凍

▲由於吳釗燮、藍白立委均缺席，莊瑞雄裁示「准予動支」，國安會預算全解凍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會召委莊瑞雄今（26日）排案，預計解凍國安會新年度預算約新台幣1600萬元，稍早在國民黨、民眾黨皆無委員出席之下，莊瑞雄宣布「准予動支、提報院會」，順利在2分鐘內通過國安會預算全解凍。

立法院司法及法制委員會上周由輪值召委、國民黨籍吳宗憲安排總統府、國安會預算解凍案，然而在野黨不滿國安會祕書長吳釗燮居然缺席，藍、白聯手喊出「不來就不開會」藉此杯葛議事。26日下午繼續開會，審查2025年度中央政府總預算中，關於國家安全會議預算凍結項目等3案，其中包括原本高達4,339.8萬元「業務費」預算凍結約1,300萬元、「諮詢研究業務」預算凍結200萬元、「諮詢研究業務」項下「業務費」預算凍結100萬元，總金額約1,600萬元。

由於吳釗燮再度請假，26日審查由副秘書長徐斯儉代表列席，而出席立委僅會議主席莊瑞雄、陳培瑜、沈發惠在場，沒有藍、白在野立委現身。

莊瑞雄宣布，解凍案已於21日委員會報告及詢答完畢，由於26日在場立委沒有異議，莊瑞雄便裁示「准予動支、提報院會」，因此三案共約1,600萬元預算順利解凍，過程前後僅花了2分鐘。國安會業務費等預算確定解凍後，徐斯儉像是鬆了口氣般，笑臉盈盈地逐一向莊瑞雄、陳培瑜、沈發惠等人握手感謝，隨後便踏著輕快腳步離開。