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她玩遍64國「點名日本」不想再訪！　原因曝光：住宿貴又擠

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國旅遊達人指出，日本是她認為去過一次就夠的國家。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

來自美國佛州的艾莉（Allie Hubers）在30歲前走訪全球六大洲、總共64個國家，近日她分享了「去過一次就夠了」的國家清單，其中竟包括亞洲旅遊熱點日本。

艾莉在《商業內幕》撰文分享，她從小跟家人搭郵輪旅行，長大後靠著各種留學、工作與度假機會走遍世界。她表示，自己從沒設下「30歲前要完成多少國家」的目標，只是盡可能在預算與行程允許下勇敢出發，最終累積了令人驚豔的64國紀錄。

然而，她也坦言，不是每趟旅程都如預期精彩，某些國家雖風景優美，實際走訪後卻留下不少遺憾，包括南非、摩洛哥、希臘、西班牙與日本。

艾莉提到，自己曾兩度到訪日本，遊歷東京、京都、大阪與神戶，對當地的治安與整潔留下深刻印象，尤其身為女性旅客，能感受到日本環境的安全與舒適，但問題也隨之而來。

▲▼日本,東京鐵塔,經濟,觀光,旅遊景點。（圖／記者李毓康攝）

▲日本都市的物價極高。（圖／記者李毓康攝）

艾莉說，日本都市的物價極高，住宿部分更讓她與丈夫吃不消，我們兩個都身高很高，結果平價旅館的房間小得像學生宿舍。」她以每晚150美元（約新台幣4500元）為例，若在她最愛的泰國普吉島，這筆錢甚至足夠入住艾美（Le Méridien）等級的高級飯店。

此外，找尋平價餐廳也讓她大費周章，「最後只能靠便利商店和速食店打發一餐。」加上在東京等觀光熱點人潮過於擁擠，讓整體旅遊體驗大打折扣。

艾莉直言，「雖然是我自己選擇住在熱門地段，如果當初規劃更縝密，也許能玩得更開心。但短期內我不會再去日本了。」

相比之下，她更推薦同樣位於亞洲的泰國，認為當地的住宿與飲食不僅便宜，整體環境也更放鬆自在，對預算型旅人來說是一個理想的選擇。

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