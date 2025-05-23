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藍批賴清德違法刪地方預算　台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

▲國民黨台南市議會黨團召開記者會，批賴清德刪減地方預算，要求立即撥款。（記者林東良翻攝）

▲國民黨台南市議會黨團召開記者會，批賴清德刪減地方預算，要求立即撥款。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團23日召開記者會，痛批總統賴清德為了政治鬥爭、挑起仇恨值，竟讓行政院刪減22縣市「法定一般性補助款」，違反《財政收支劃分法》第30條規定，嚴重衝擊教育、社福與基礎建設，台南市更遭砍預算高達51.7億元，黨團直言「這是與人民作對」，要求中央立即撥款並停止違法施政。

國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝偕同議員王家貞、方一峰、盧崑福、蔡育輝、蔡宗豪、許至椿與準備參選的新人李佳蓉開記者會。黨團高舉「為了大罷免？」等標語手板，怒批賴清德無視財劃法明文規定，竟違法刪除法定補助，質疑其「有種就砍中央各部會預算，不要只針對地方百姓下手」，呼籲總統不要再升高社會對立。


王家貞與蔡育輝指出，所謂「法定一般性補助款」原是中央每年例行給地方的穩定財源，用於教育、社福及基礎建設支出，如今台南市遭砍51.7億元，補助整體刪減達27.3%。此舉不僅影響預算執行，且早已由各縣市議會審議通過，砍預算宛如「朝令夕改」，讓基層政府措手不及，基層建設也將面臨斷炊危機。

蔡宗豪痛批，行政院未與地方溝通便砍預算，且在立法院審查前「偷偷動刀」，對地方毫無交代。他強調，中央總預算中補助款數字未刪，卻另由行政院刪減地方實際撥付金額636億元，造成各縣市錯愕。他呼籲賴清德政府「不要為了大罷免什麼都做得出來」，應即刻撥回中央統籌分配款，不得再以違法方式傷害基層。

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