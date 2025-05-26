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從義勇到專業！基隆消防培訓義消鐵軍　構築城市安全防線

▲基隆消防辦義消幹部講習 打造城市防災鐵軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆義消戰力大躍進！消防局專業培訓打造救災鐵衛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局為強化義勇消防人員的災害應變能力與專業素養，特別規劃三梯次專業培訓課程。首兩場已於5月24日至25日順利舉行，第三場預計於6月7日接續辦理，訓練地點選在消防局八樓會議室。此次「114年義勇消防人員各級幹部講習訓練」共計吸引59名來自基礎、初級及中級幹部的義消人員參與。

課程設計兼具理論與實務，內容涵蓋多項救災核心主題：從救災裝備器材操作、山域救援安全準則，到緊急救護技術與無人機應用；同時納入義消倫理規範、權益保障制度及防災士培訓等專業知識。透過系統化教學，不僅提升義消人員的專業技能，更因應現代救災多元化需求，強化證照制度的落實。

▲基隆消防辦義消幹部講習 打造城市防災鐵軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

為保障義消人員執勤安全，主辦單位特邀七堵區紀醫師診所與信一路國泰家醫科的紀乃正醫師專題演講。紀醫師深入講解救災現場的自我防護要領，並分享日常保健知識與緊急狀況處置原則，強化學員的健康管理意識。

義消總隊長曾紀嚴在「義消倫理與價值」課程中，除闡述服務精神外，更特別感謝全體義消夥伴的無私奉獻。消防局長游家懿親臨現場勉勵時強調，當前正積極發展山域搜救、水域救援等專業義消團隊，期望透過持續培訓，提升基層幹部的任務執行效能，共同守護基隆市民安全。

▲基隆消防辦義消幹部講習 打造城市防災鐵軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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