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高雄特搜隊36小時不間斷演練　精進重型災害救援能力

▲▼為全面提升災害應變效能，消防局特種搜救隊於5月17日至19日，在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲為全面提升災害應變效能，高雄市消防局特種搜救隊在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為全面提升災害應變效能，高雄市政府消防局特搜救隊於5月17日至19日，在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。本次演練規模盛大，集結了149名警義消、醫護人員、土木技師與獸醫師等專業人士，並出動4隻搜救犬，共同模擬地震後可能發生的複雜災損情境，期許高雄特搜隊能成為南台灣最堅實、最穩健、最專業、最可靠的精實搜救部隊與災害應變後盾，持續守護市民的安全。

這場高強度的演練完全依照聯合國國際搜索與救援組織（INSARAG）的標準進行，旨在強化各參與單位之間的協同合作，全面檢視現有裝備與技術，培育搜救新血，並建立完善的雙隊輪替制度，為未來國家搜救隊伍能力認證（NAP）重型隊的複測做好充分準備。

▲▼為全面提升災害應變效能，消防局特種搜救隊於5月17日至19日，在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

演練內容涵蓋了災害現場的各項關鍵救援環節，包括建物倒塌後的支撐作業、水泥及金屬的破壞與切割、繩索的應用、緊急撤離程序、現場醫療處置、搜救犬的搜索技能以及科技搜索的運用。值得一提的是，本次演練更積極導入科技救災元素，例如利用無人機及穿越機進行大範圍搜索、建立3D即時災損模型、運用低軌衛星進行通訊，以及透過現場360度影像即時回傳災情，全方位提升搜救的效率與安全性。

為確保救援行動的完善，高雄特搜隊更積極整合外部專業資源，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院等多家醫院合作，由醫師及護理師提供現場緊急醫療救護及搜救人員的健康照護。宏力動物醫院的獸醫師則負責搜救犬的健康監控與照料，確保牠們維持最佳的搜救狀態。此外，高雄市土木技師公會的技師團隊也到場協助進行建物安全評估與監測，為第一線搜救人員提供重要的行動依據。義消人員則負責營地設施的搭建、維生系統的運作以及後勤支援，展現了公私協力的高效搜救模式。

▲▼為全面提升災害應變效能，消防局特種搜救隊於5月17日至19日，在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市政府消防局特搜救隊近年來成長顯著，已成為一支國家級重型搜救隊，肩負著轄內災害搜救、跨縣市重大災害支援以及國際人道救援輪值等重要任務。自112年通過NAP中型認證後，更在短短一年內取得了NAP重型認證的資格。在去年的0403花蓮地震中，高雄特搜隊展現了卓越的救援能力，成為全台各縣市消防單位中支援人力最多、最早抵達、最晚撤離且成功救出最多民眾的隊伍，其專業表現獲得各界高度肯定。

▲▼為全面提升災害應變效能，消防局特種搜救隊於5月17日至19日，在楠梓訓練中心舉行了一場長達36小時的模擬救援演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局強調，災害的發生難以預測，唯有透過持續的演練、完善的整備、緊密的合作以及不斷的技術升級，搜救隊才能在危難時刻迅速出動，穩定地執行救援任務。高雄特搜隊除了隨時做好充分準備外，未來也將持續辦理「36小時不間斷演練複訓」，將訓練制度化、常態化，以確保搜救能量不減，戰力維持在最高水平。

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