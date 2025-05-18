嘉義消防大埔分隊新廳舍啟用　嘉義消防服務品質再升級

▲嘉義縣大埔鄉消防分隊新建廳舍落成啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊歷經三年，總花費近4,100萬元興建的新辦公廳舍完工啟用。新廳舍落成不僅提供完善的應勤空間及動線，大幅縮短災害應變時間，同時強化當地消防量能與服務品質。

該廳舍原興建基地為國有財產署所有，經由嘉義縣政府、嘉義縣議會及大埔鄉長等各界人士共同努力，將該土地撥用為機關用地。新廳舍由中央補助3,152萬6,000元、縣政府加碼1,000萬元，合計投入經費達4,152萬6,000元，興建完成地上四層建築物，總樓地板面積達725平方公尺。

今(16)日消防局為新廳舍舉辦落成啟用典禮，由縣長翁章梁、縣議會議長張明達、議員羅士洋、江季珍、詹黃素蓮、消防署副署長簡萬瑤、消防局長蔡建安、副局長沈廷衡及大埔鄉長吳明勲等多位貴賓共同出席，進行上香祭祀儀式，並為新廳舍揭牌啟用。

翁章梁指出，新廳舍啟用將擴大整體服務能量，未來消防人員能在更完善的工作環境中執行任務，不僅提升勤務效率，也能提供鄉親更即時、優質的消防與緊急救護服務。縣府全力支持消防局擴充消防量能、強化救災救護，未來也將持續投入資源，為民眾守護生命財產安全。

日前東石、嘉太與太保分隊辦公廳舍已新建落成，大埔分隊車庫工程已完成發包；明(115)年預計嘉義縣災害應變中心、義竹分隊及民雄分隊將竣工完成。另外，新港分隊正持續規劃中。