罷免基隆綠議員涉偽造！游正義遭羈押禁見　全案已5收押、8交保

▲罷免基隆市議員張之豪案領銜人游正義(中)，左為吳國勝（收押）；右為紀文荃（收押）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

檢調偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，20日約談罷免基隆市議員張之豪案領銜人游正義，並向法院聲請羈押禁見，經法官訊問後，認為游正義犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，裁定羈押禁見。截至今(21)日為止，本案共有5人遭羈押，8人交保。

檢察官於偵查中聲請羈押被告游正義一案，經法官訊問後，認被告共同涉犯非法利用個資、行使偽造私文書等罪嫌，有檢察官提出的相關事證可佐，足認其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，非予羈押顯難進行追訴，核有羈押之原因及必要性，依刑事訴訟法第101條第1項第2款之規定裁定羈押，並禁見接見通信。

截至今(21)日為止，共有5人羈押、8人交保。包含游正義在內，還有鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝皆被羈押禁見。

另外，市政顧問謝偉仁、鄭文婷案備補領銜人許紹業、前國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、國民黨基隆市七堵區黨部主任鄭芝庭、國民黨基隆市暖暖區黨部主任李貞儀、中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸、安樂區戶籍員吳慧貞，共8人，則分別以3到15萬交保。