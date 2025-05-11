魔術氣球+翻轉刻板印象劇場　基隆「歡樂515」家庭日歡樂滿點

▲「我的夢想我作主！」基隆家庭日親子同樂打破性別框架。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為響應「515國際家庭日」並推廣家庭教育理念，基隆市家庭教育中心特別於國際家庭日前夕，於今（10日）上午在仁愛國小活動中心舉辦一場充滿愛與教育意涵的親子活動。活動以「家庭有愛，幸福無礙」為主題，邀請大小朋友一同共度溫馨且富有意義的親子時光。現場融合戲劇、魔術、手作及教育宣導，傳遞尊重、平等與支持的家庭核心價值，藉此提升家庭凝聚力，並深化民眾對家庭教育議題的重視與認識。

活動特別邀請六藝劇團演出創意與教育兼具的家庭劇《夢想課後班》。劇情描述水果家族的兄妹勇闖才藝班，面對性別刻板印象的挑戰，勇敢堅持夢想，最終感動父母、獲得理解與支持。透過生動有趣的劇情，引導觀眾思考如何尊重孩子興趣、打破性別框架，勇敢追夢，傳遞家庭中愛與包容的教育價值。

除了精彩劇場演出，活動也邀請深受小朋友喜愛的浩恩魔術師現場表演，運用繽紛彩帶和彩球施展魔術，並巧手摺出各式造型氣球，邀請親子上台互動體驗，在驚喜與笑聲中享受溫馨親子時光。同時，現場設置家庭教育宣導攤位及成果展示，並邀請基隆市親子館、衛生局、消防局等單位共同設攤，提供多元且豐富的家庭支持資源，串聯在地力量，打造更完整的家庭教育支持網絡。

適逢母親節前夕，活動更貼心規劃「康乃馨卡片DIY」手作區，讓孩子們透過親手製作卡片，將對母親的感謝與愛意以創作與文字表達，增添節日的溫馨氛圍。

謝國樑表示，家庭是孩子成長最溫暖的堡壘，也是教育的起點。基隆市家庭教育中心持續提供多元課程與資源，涵蓋親職教育、性別平等、家庭教育諮詢專線等，希望每個家庭在成長路上都能獲得充分支持。

教育處長暨家庭教育中心主任徐嬿立則指出，透過這類寓教於樂的活動，不僅增進親子互動，也讓市民更認識家庭教育的重要性。未來將持續推動多元的家庭教育課程與活動，實踐「家庭有愛，幸福無礙」的願景，攜手共創更友善、更幸福的城市生活。