「社會邊緣人」、「1%人才說」惹議　林沛祥：斷章取義令人遺憾

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免延燒，國民黨立委林沛祥日前稱罷團是「社會邊緣人」，也被民進黨翻出曾自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，引發討論。對此，林沛祥表示斷章取義，令人遺憾，且罷團為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，「這樣的操作，只會讓人對台灣民主政治更失望」。

林沛祥表示，對「1%人才」言論的斷章取義，令人遺憾。他當時在議場外受訪，原意是說「能夠進入國會殿堂的立委，無論藍綠白，都是全台灣前1%的優秀人才」，這是對所有民意代表的肯定，結果卻被刻意曲解成我自誇是「Top 1%」。為了推動罷免，不惜扭曲事實，製造對立，這樣的操作，只會讓人對臺灣民主政治更失望。

針對「社會邊緣人」的爭議，林沛祥強調，他在節目中的原意，是針對部分罷免行動中的極端言行而發。他尊重公民參與公共事務的權利，也從不逃避被檢視，但當有心人刻意剪輯、斷章取義，轉為仇恨與霸凌，屬實令人感到遺憾。

林沛祥說，不論是去年罷免基隆市長謝國樑的行動，還是現在針對他的罷免案，背後都有民進黨地方組織與所謂「公民團體」合作的影子。戴璟安、李晏蓉等人，從去年的拆樑行動再到今年的絕沛，從沒離開過舞台。他們早在第一階段啟動時，就預期會進入三階段，也早已做好準備，但我仍期盼，政治不該淪為反覆動員仇恨的工具。

林沛祥提到，民進黨基隆市黨部主委林明智公開表示要將罷免二階門檻衝到110%、120%，這樣的話語與動員方式，已與所謂「公民自主」的精神背道而馳。民意不是黨意，操作不是參與，基隆市民連續兩年被捲入罷免風暴，難道還不夠嗎？

最後，林沛祥也表示要做的事不會變，不會因為政治抹黑而停下腳步，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。