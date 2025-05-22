悲慟三峽車禍！牙醫暖承諾「無償治療」：免費重建學童牙齒

▲三峽車禍案掀起全台譁然。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

三峽車禍案引發全台關注，台北市牙醫師公會理事、台灣牙醫植體醫學會理事林子盟表示，自己雖無力改變社會，但願意盡一己之力，「免費幫三峽受傷的孩子們治療車禍後的牙齒」，溫暖言行引發熱議，也吸引同行共襄盛舉。

林子盟表示，日前他帶著鮮花，驅車四十多分鐘前往事發地點悼念，「血色的十字交叉，佈滿很多民眾自發獻上的鮮花」，偶遇多年未見的朋友也一同佇立哀悼，氣氛沈重。他說：「我經歷過驟然失去重要的人，也曾在黑暗當中得救。」於是萌生一個念頭，「#雖然自己沒有能力改變這個社會」、「#但這雙牙醫師的手還是能做些什麼吧！」

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他便公開自己的牙科門診時段，「每週三午晚，我在台北市的基層診所有開牙科特別門診」，並誠摯呼籲：「讓三峽國中的校長、老師們知悉，這幾位孩子們脫離險境後，我願意在專長範圍內，免費幫他們治療重建車禍後的牙齒。」

林子盟的善舉也感動牙科界多位專業人士加入行動，包括牙體技工所老闆、口腔外科的賴義明醫師、牙體技術所技師等人。看到貼文後，許多人紛紛感動留言，「謝謝您！讓社會溫暖起來！」「謝謝你們的溫柔的手，接住了需要幫助的人」、「感謝有醫師們善的循環！讓社會的光能照進來！」