　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三峽醫師停診衝現場　護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

▲三峽重大事故，75歲駕駛因不明原因駕車暴衝，造成10多人傷，其中4人命危。（圖／民眾提供，下同） 

▲78歲駕駛余文正衝撞路人造成3死。（圖／民眾提供，下同）

文／中央社

三峽重大車禍，許多學生遭衝撞，當時附近診所醫護放下看診病人急衝現場救人，施作CPR至救護車接手送醫，事後難過的心情才開始宣洩，有護理師返回診所路上，不禁心痛猛掉眼淚。

三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車高速衝撞路人及國中學生，造成3死、12傷慘劇，當下許多路人、導護及附近店家皆熱心協助救人，附近的敏家診所醫師劉國麟聞訊，也暫時停診，帶了所有護理師直衝現場救人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉國麟向中央社記者表示，原本聽到的是一輛車撞分隔島，警消很快就到場救援，但沒多久，就有鄰居跑來求救說，後面巷子有很多人受傷，那時候還不曉得這是和前一車禍連貫的事件。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲遭撞傷者躺地不起，民眾幫忙CPR搶救。

他表示，當時所內有病人，但都很配合，他與所內的護理師帶了紗布、繃帶就過去，沒想到一到現場，看到的如同被炸彈炸過般，許多人已受傷，東倒西歪，已經有兩三人在對傷者做CPR。

他說，他們一個一個接手，幫忙做CPR（心肺復甦術）或貼AED（自動體外心臟電擊去顫器），以及加上氧氣等，並要旁人儘量不要移動傷者，等救護車來進行固定並用長背板等，儘快將傷者送醫。

他表示，大家都努力幫忙，有看到老師、路人、導護，甚至還有穿著制服的房仲等，但看到這麼多小朋友受到嚴重撞擊，心中真的很難過。

劉國麟說，許多人有多重外傷，頭部、頸部、嘴巴等都冒著血，CPR時可能肋骨等內部在出血，還有四肢明顯骨折變形，研判撞擊來得太突然，才無法閃躲。

但也有受傷較不嚴重的學生，他說，一、兩個國中女生有出血而手腳不太能動，所以就請旁人幫她們先固定，以避免再有傷害，後來，救護車來了很多輛，陸續把傷者送醫。感覺上時間很漫長，但其實上，直到救護結束並未太久。

參與救援的林姓護理師受訪時回想起當時情境，仍不禁紅了眼眶表示，當下是先嚇到，但畢竟有約20年的醫護臨床經驗，看到那情況，一定是想辦法救人，也就立即冷靜了。

她說，沒有過多的思考，就是能壓CPR就是趕快把小朋友壓回來，壓完送救護車後就趕快再去壓下一個小朋友，趕快讓小朋友能到醫院去做更多的治療。看到那些孩子流血的身軀，很心痛，覺得那個駕駛真的很可惡。

她說，等到結束後，難過的心情開始宣洩，在返回診所的路上，不自覺的眼淚就一直掉，「我自己有小孩啊，所以，看那些孩子被這樣，我真覺得很心痛難過」。

她說，她的小孩一個在中班，最小的也只有1歲多，小孩子辛苦養那麼大，就快要放暑假了，放學回家的路上，莫名其妙被撞得亂七八糟。回家後，一看到新聞，當時的畫面就一幕幕的上演起來。如今，事發地點雖是她上班必經的路，但她都繞路到診所，否則，又會想起那些躺在地上孩子的身影，讓人再次心痛落淚。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三峽醫師停診衝現場　護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

火鍋店推「罰單換肉」炎上　火速發道歉文：不經意觸動社會敏感神經

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

健康吃粽子　聖馬爾定營養師「這五招」吃粽子不胖

毒理專家嘆「換照年齡下修像懲罰」　陳世凱留言：非禁止高齡駕車

合歡山520前夕閃電狂劈1小時！畫面全都錄　網：有人亂發誓

別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

明天南部熱飆38度　周末「全台有雨」降溫10度

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【超誇張濃煙】台泥火警！預熱機成「煙囪塔」 警消到場灌救 #花蓮

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【狗狗驚喜】美國媽送兒子夢中情狗！他見家中新成員嚇傻超感動

三峽醫師停診衝現場　護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

火鍋店推「罰單換肉」炎上　火速發道歉文：不經意觸動社會敏感神經

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

健康吃粽子　聖馬爾定營養師「這五招」吃粽子不胖

毒理專家嘆「換照年齡下修像懲罰」　陳世凱留言：非禁止高齡駕車

合歡山520前夕閃電狂劈1小時！畫面全都錄　網：有人亂發誓

別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

明天南部熱飆38度　周末「全台有雨」降溫10度

國際火線／紅色恐慌：反共警報「麥卡錫主義」的起源

Switch 2分享畫面玩家交流大提升！新增兩功能無障礙體驗進化

端午4大樂園優惠！18歲⭣免費玩　身分證中「5、3、1、0」省757元

端午龍粽來！姓名中有這四字免費玩　南瀛天文館星際開趴迎連假

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

TOYOTA「最新電動跨界休旅車」正式下線！bZ5預告6月大陸上市開賣

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

生活熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

惹怒王文洋「4千萬恐掰了」！她曝女大生使錯招了

三峽肇事翁釀3死12傷！前同事爆：他開車就變了個人

你是不是偷偷喜歡朋友？這3個星座最容易「愛上熟人」

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

葉丙成向同學道歉！撤下當時的發文

2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

即／館長突「心臟不適」離開直播　深夜就醫照曝光

78歲老翁追殺機車！Cheap轟：制度選擇放過他

更多熱門

相關新聞

彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚片曝光

彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚片曝光

彰化市今（21）日下午發生一起驚險自撞車禍，一輛轎車行經彰化女中校門口時，突然失控衝向路旁醫院，猛烈撞上門柱，車頭全毀還一度冒煙，驚險畫面引發民眾熱議，更有網友聯想到日前新北三峽國小前3死12輕重傷事故，直呼「學校周邊交通安全再亮紅燈」。

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

癲癇發作撞死人！死者姊崩潰：有病為何不吃藥

癲癇發作撞死人！死者姊崩潰：有病為何不吃藥

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

三峽慘劇還是謎！駕駛詭異繞20分鐘又沒左轉返家

三峽慘劇還是謎！駕駛詭異繞20分鐘又沒左轉返家

關鍵字：

三峽車禍停診護理師劉國麟

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面