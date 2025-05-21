三峽醫師停診衝現場　護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

▲78歲駕駛余文正衝撞路人造成3死。（圖／民眾提供，下同）



文／中央社

三峽重大車禍，許多學生遭衝撞，當時附近診所醫護放下看診病人急衝現場救人，施作CPR至救護車接手送醫，事後難過的心情才開始宣洩，有護理師返回診所路上，不禁心痛猛掉眼淚。

三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車高速衝撞路人及國中學生，造成3死、12傷慘劇，當下許多路人、導護及附近店家皆熱心協助救人，附近的敏家診所醫師劉國麟聞訊，也暫時停診，帶了所有護理師直衝現場救人。

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劉國麟向中央社記者表示，原本聽到的是一輛車撞分隔島，警消很快就到場救援，但沒多久，就有鄰居跑來求救說，後面巷子有很多人受傷，那時候還不曉得這是和前一車禍連貫的事件。

▲遭撞傷者躺地不起，民眾幫忙CPR搶救。



他表示，當時所內有病人，但都很配合，他與所內的護理師帶了紗布、繃帶就過去，沒想到一到現場，看到的如同被炸彈炸過般，許多人已受傷，東倒西歪，已經有兩三人在對傷者做CPR。

他說，他們一個一個接手，幫忙做CPR（心肺復甦術）或貼AED（自動體外心臟電擊去顫器），以及加上氧氣等，並要旁人儘量不要移動傷者，等救護車來進行固定並用長背板等，儘快將傷者送醫。

他表示，大家都努力幫忙，有看到老師、路人、導護，甚至還有穿著制服的房仲等，但看到這麼多小朋友受到嚴重撞擊，心中真的很難過。

劉國麟說，許多人有多重外傷，頭部、頸部、嘴巴等都冒著血，CPR時可能肋骨等內部在出血，還有四肢明顯骨折變形，研判撞擊來得太突然，才無法閃躲。

但也有受傷較不嚴重的學生，他說，一、兩個國中女生有出血而手腳不太能動，所以就請旁人幫她們先固定，以避免再有傷害，後來，救護車來了很多輛，陸續把傷者送醫。感覺上時間很漫長，但其實上，直到救護結束並未太久。

參與救援的林姓護理師受訪時回想起當時情境，仍不禁紅了眼眶表示，當下是先嚇到，但畢竟有約20年的醫護臨床經驗，看到那情況，一定是想辦法救人，也就立即冷靜了。

她說，沒有過多的思考，就是能壓CPR就是趕快把小朋友壓回來，壓完送救護車後就趕快再去壓下一個小朋友，趕快讓小朋友能到醫院去做更多的治療。看到那些孩子流血的身軀，很心痛，覺得那個駕駛真的很可惡。

她說，等到結束後，難過的心情開始宣洩，在返回診所的路上，不自覺的眼淚就一直掉，「我自己有小孩啊，所以，看那些孩子被這樣，我真覺得很心痛難過」。

她說，她的小孩一個在中班，最小的也只有1歲多，小孩子辛苦養那麼大，就快要放暑假了，放學回家的路上，莫名其妙被撞得亂七八糟。回家後，一看到新聞，當時的畫面就一幕幕的上演起來。如今，事發地點雖是她上班必經的路，但她都繞路到診所，否則，又會想起那些躺在地上孩子的身影，讓人再次心痛落淚。