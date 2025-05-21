彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今（21）日下午發生一起驚險自撞車禍，一輛轎車行經彰化女中校門口時，突然失控衝向路旁醫院，猛烈撞上門柱，車頭全毀還一度冒煙，驚險畫面引發民眾熱議，更有網友聯想到日前新北三峽國小前3死12輕重傷事故，直呼「學校周邊交通安全再亮紅燈」。

▲彰化女中前失控自撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，事故發生在下午近2點，53歲男子駕駛的轎車行經彰化女中前光復路與永福街口時，突然筆直衝進路旁醫院，猛烈撞擊大門立柱後才停下，車頭嚴重變形，駕駛輕微擦挫傷送醫。警方到場實施酒測，確認酒測值為零，初步研判為「操作不當」導致自撞，詳細肇事原因仍待調查。

▲彰化女中前失控自撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

目擊民眾將畫面PO網後引發熱議，有網友驚恐表示這是彰女師生上下課必經之路，還有民眾直言「今天剛好有事沒去復健」、「好險，沒撞到人」，還有網友直指駕駛「根本沒煞車」，由於事發地點緊鄰校園，因此引發不少家長憂心不已。

這起事故立刻引發網友聯想12月20日新北三峽國小前的死亡車禍，當時78歲老翁駕車衝撞放學人群，造成2學子死亡悲劇。網友質疑「政府說要檢討高齡駕駛，但年輕駕駛就沒問題嗎」、更有民眾要求全面檢視校園周邊交通設計，呼籲加速推動「人行道實體分隔」與「強制減速設施」。

▲彰化女中前失控自撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）