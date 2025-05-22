快訊／三峽3死肇事翁醒了？　新北檢澄清：還在昏迷中

▲三峽余翁駕車衝撞，釀成3死12傷。（圖／民眾提供）

記者陸運陞、黃哲民、莊智勝／新北報導

新北市三峽區19日傳出重大車禍，78歲的余姓老翁駕車高速衝撞，釀成3死12輕重傷慘劇；而余翁則在猛力撞上分隔島後才停下，因內臟破裂陷入昏迷，送往亞東醫院急救，經術後轉往加護病房。有媒體報導，余翁已經醒轉，且檢警已派專人前往醫院進行初步筆錄。但新北檢稍早立即澄清，指出目前尚未收到余翁清醒消息，目前仍在昏迷狀態，將待醫院確認余翁狀況可以應訊後，再進行處理。

這起重大車禍發生在19日下午4時04分，當時正值放學時間，鄰近的北大國小、三峽國中學生紛紛走出校門準備返家，未料余翁卻因不明原因駕駛自小客車高速衝撞，導致多名學童、接送孩子的家長受傷，警消獲報到場後，立即將傷者分送三家醫院搶救，但仍釀成3死12輕重傷悲劇。

而肇事的余翁在駕車狂衝逾200公尺後，猛力撞上分隔島才停下。救護人員到場將余翁救出時，起初他還有意識，說了句「我不記得了」隨即陷入昏迷，經送醫後發現內臟破裂，經2次手術，才轉往加護病房觀察。

警方今(22日)上午與醫院連繫，院方表示余翁目前仍處於昏迷狀態，尚未恢復意識，經評估後目前仍無法製作筆錄，生命現象逐步穩定中，意識狀態仍待觀察，三峽和板橋警方仍持續派員在加護病房外輪流戒護。檢方表示，待醫院確認余翁狀況可以應訊後，將會再由專人進行處理。