夫妻散步被撞1死1傷！癲癇男兩度肇事...過失致死罪5萬交保

▲台南市玉井區死亡車禍，肇事者嚴姓男子在檢察官複訊後，依涉過失致死罪嫌重大，被以5萬元交保候傳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井區20日下午發生一起死亡車禍，一對外出散步夫妻被撞成一死一重傷，檢察官21日下午3時在新營福園殯葬所會同法醫相驗，相驗結果係死者因本件車禍造成頭部外傷死亡，經檢察官複訊後依涉及過致致死罪嫌，諭知5萬元交保候傳。

▲檢察官會同法醫相驗，相驗結果係死者因車禍造成頭部外傷死亡，死者胞姐南下協助相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

死者張男胞姐從北部南下台南處理弟弟的後事，並配合台南地檢署檢察官於21日下午3時在新營福園殯葬所進行相驗，檢察官會同法醫相驗結果，死者是因車禍死者造成頭部外傷死亡，檢察官在完成複訊後，以嚴男涉嫌過失致死罪嫌重大，裁定5萬元交保。據了解對外界質疑嚴男10多年前曾因癲癇發作肇事撞死人獲緩刑及本次車禍是否因癲癇發作肇事？是否有規律就醫治療等諸多疑義，檢方將會深人調查釐清。

死者胞姐在相驗現場指出，自己現在是一團亂，忽然間一個弟弟，一個好好的一個人，就這樣被撞死，心情非常非常的差。她質疑嚴男有病為什麼不去看醫生呢？為什麼不吃藥？這樣子撞死人毀兩個家庭，他自己毀了，也毀了她弟弟的家庭。為什麼要這樣子呢？她弟弟是家庭的生活支柱，還有一個生病，有身心障礙的孩子要照顧，孩子要怎麼辦？。

據了解，5月20日下午5時26分許，台南市玉井區中華路發生重大車禍，有兩名民眾被撞倒在路旁，玉井與楠西消防分隊立即派遣2車4人趕往現場，並將現場受傷的夫妻送往麻豆新樓醫院及安南醫院搶救。

肇事駕駛是38歲嚴姓男子，當時他駕駛一輛小客車輛一路高速行駛撞擊這對外出散步的夫妻，60歲吳姓妻子頭部受傷顱內出血送醫急救，目前意識清醒住院觀察；61歲張姓丈夫則被撞飛當場失去呼吸心跳，肇事車輛一直衝撞數部機車，到農會後才停下，現場一片狼藉。附近民眾見況也上前幫忙，還有1名護理師見義勇為，在現場協助CPR搶救待護人員接手，但張男因傷重經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

▲張家一家三口和樂融融，卻因一場車禍讓家破碎天人永隔。（民眾提供，下同）

肇事嚴男自稱有癲癇病史，案發時疑癲癇發作，他什麼都不知道。經警方調查，嚴男並無酒駕，也無毒品反應，目前也有適格駕照，全案朝過失致死罪嫌方向偵辦。