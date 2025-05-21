麥當勞薯條「放2個月」不會壞　美醫開箱超驚人：根本沒腐敗

▲德比斯宣稱，這些薯條放了62天，竟然完全沒有腐敗。（圖／翻攝Instagram）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州醫師德比斯（Dr Robert G. DeBease）分享，他從麥當勞和Papa John's購買速食餐點，放置長達2個月之後，這些漢堡、薯條、披薩，竟然完全沒有腐敗跡象，「這種『食物』拒絕腐敗……應該要讓你感到害怕。」

德比斯專精自然療法、脊椎矯正療法，經常在社群媒體分享知識，並且擁有上百萬粉絲。他在影片中說道，這些餐點放了整整62天，看起來卻像剛出爐一樣，「沒有黴菌，沒有腐敗」，讓自己感到不安。

德比斯認為，這些速食不像正常食物那樣分解，是因為它們「不是真正的食物」，而是「化學實驗」，「外表看起來很新鮮，卻讓你我體內慢慢腐爛。」速食製造商在產品裡加入大量添加物，導致賀爾蒙紊亂、體脂增加、發炎惡化，「如果這種食物不會腐爛，或許你的身體也不知道如何分解它們，對吧？」

網友都被嚇壞，有人留言，「瘋狂的是，即使知道這個事實，人們還是在吃這些東西」，也有人開玩笑，「不論他們用什麼製作食物，都應該用來生產乳霜，防止臉部衰老」。

英國醫學期刊（BMJ）最近一份論文指出，接觸速食等超加工食品，可能引起32類不良健康狀況，包括精神、呼吸、心血管、腸胃道問題，以及代謝併發症。

此前也有報導指出，澳洲一份四昂司牛肉堡，號稱已經放了30年，卻沒有腐敗跡象。

目前尚不清楚，為何麥當勞的食物，似乎能夠無視時間的摧殘。但該公司宣稱，這是因為乾燥環境抑制了黴菌和細菌生長，「在家準備的食物脫水後，也會看到類似結果。仔細觀察，你看到的漢堡很可能已經乾燥脫水，絕對不是『跟購買的那天一模一樣』」。