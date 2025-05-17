「7大速食店」周末優惠懶人包　比薩下殺半價、炸雞桶買1送1

▲7家速食店優惠懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末就要好好放鬆！《ETtoday新聞雲》整理7大速食店限時優惠，不僅有必勝客外帶大比薩半價、21風味館3人派對餐下殺64折起，還有炸雞桶、大薯通通買1送1。

●麥當勞

麥當勞APP「歡樂送專屬優惠券」即日起至5月20日祭出「4大夯品買1送1」，優惠品項有「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅（2塊）」、「焦糖冰奶茶」，優惠開放重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

●拿坡里

拿坡里即日起至5月21日前「炸雞桶買1送1」，期間凡外帶或內用青花椒炸雞桶（內含6塊青花椒胸排），即可免費吃「義式雞翅桶（內含6隻雞翅）」，特價390元。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至5月21日前有「2大夯品買1送1」，品項包括「5塊義式炸雞」，凡於門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選；「黃金戰斧雞腿」只要130元就能吃到2隻大雞腿。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡5月限定推出「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

「+10元多1件」優惠品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，只要在全門市出示優惠券即享優惠。

▲必勝客周末限定吃外帶大比薩半價。（圖／業者提供）

●必勝客

必勝客即日起至6月2日周末限定「外帶大比薩半價」，優惠口味有松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞/BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷。

●肯德基

肯德基即日起至6月2日祭出「5大優惠狂殺53折起」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個+可樂1瓶特價399元」、「咔啦雞腿堡2顆特價143元」、「咔啦脆雞2塊+小杯茉莉綠茶1杯特價99元」、「香草紙包雞1份+原味蛋撻1個+小杯茉莉綠茶1杯特價132元」及「上校雞塊4個+原味蛋撻6個特價205元」，開放於門市或線上訂餐時輸入代碼即可享優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至8月31日周末限定（每周五六日）推「3人派對餐下殺64折」，內含整隻香草烤雞＋炸雞+薯條+飲料，原價940元，特價599元。