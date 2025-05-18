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日本麥當勞爆吉伊卡哇之亂！　黃牛只拿玩具餐點丟地上

▲日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂。（圖／翻攝自Instagram／fumiyasu.kawashima）

▲日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂。（圖／翻攝自Instagram／fumiyasu.kawashima）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本麥當勞自5月16日起推出與超人氣動漫《吉伊卡哇》的聯名快樂兒童餐，內附一系列共8款限定角色玩具，因造型可愛又具收藏價值，迅速掀起民眾搶購熱潮，卻也在全國各地引發排隊混亂與食物浪費問題，甚至被戲稱為「吉伊卡哇之亂」。

此次聯名活動不僅吸引動漫粉絲爭相排隊，還引來大量黃牛與代購業者加入搶購行列。為了湊齊一整組玩具或轉賣牟利，不少人一次購買多份兒童餐，只取玩具便將完整餐點棄置，造成嚴重的資源浪費。網路上甚至出現櫃檯堆滿無人領取的漢堡與薯條，部分還掉落在地、未經食用即被棄置的畫面，引發社會譁然。

活動開跑當天，許多麥當勞門市人潮爆滿，等候時間動輒一小時起跳。社群平台上網友怨聲載道，「整間店像戰場一樣」、「車子塞滿麥當勞門口，還以為發生什麼事」、「這本來是給孩子的餐點，怎麼全是大人在搶」等評論不斷。甚至有店員透露，一整天忙到手軟，壓力倍增。

對此，日本麥當勞罕見出面呼籲民眾理性消費，強調「請不要為了轉售目的而大量購買兒童餐」。事實上，該公司過去曾推出與Hello Kitty、星之卡比等熱門角色的聯名活動，也曾引發類似的瘋搶熱潮，未來若未提出有效的應對措施，恐讓顧客與員工對品牌產生反感甚至流失。

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