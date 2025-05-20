只拿玩具扔掉餐點！日本麥當勞吉伊卡哇之亂　第3波販售恐喊卡

▲反應太過熱烈，預定30日開賣的第3波販售可能喊卡 。（圖／翻攝自X@McDonaldsJapan）

記者詹雅婷／綜合報導

日本麥當勞自5月16日起推出與超人氣動漫《吉伊卡哇》的聯名快樂兒童餐，但如今卻爆發吉伊卡哇之亂，部分民眾只把玩具拿走，丟棄餐點，造成嚴重資源浪費。目前多間門市玩具售罄，且因反應太過熱烈，預定30日開賣的第3波販售可能喊卡。

產經新聞等報導，日本麥當勞這次的聯名活動推出多款限定角色玩具，造型可愛又具收藏價值，包括小八貓日曆、吉伊卡哇飲料杯、海獺師傅車車捲尺和烏薩奇鬆餅收納盒等，販售熱度超乎預期，除了有動漫粉絲爭相排隊，還引來大量黃牛與代購業者加入搶購行列。

吉伊卡哇第1波商品原本預計從16日販售至22日，但才開賣沒幾天，玩具售罄的門市相繼出現。社群媒體還流傳店內大量餐點被棄置的畫面，疑似是為了轉賣玩具才購買。

▲日本麥當勞爆發吉伊卡哇之亂。（圖／翻攝自Instagram／fumiyasu.kawashima）

儘管麥當勞限制每人限購4份套餐，但仍無法防範人海戰術囤貨，二手交易平台開始出現玩具轉賣的狀況，快樂兒童餐售價每份大約510至540日圓，購買4套合計約2160日圓，但在二手交易平台的全套4款玩具售價將近3000日圓。

第2波商品預計23日開始販售，會推出4款新的玩具，預料又會引發搶購潮。日本麥當勞已出面呼籲民眾理性消費，強調「請不要為了轉售目的而大量購買兒童餐」，且由於反應太過熱烈，第3波販售有可能不實施。