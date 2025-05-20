麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

▲麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

TikTok近期掀起一波「麥當勞偏頭痛療法」熱潮，不少人主張只要點一份大薯加上一杯大杯可樂，就能舒緩甚至「治癒」偏頭痛，意外引起廣泛關注，許多網友紛紛嘗試這項看似荒謬的療法，並分享成功經驗。

其中一支累積380萬次觀看的影片中，一名女子在麥當勞得來速排隊，畫面搭配文字說明，「試試看麥當勞的薯條和健怡可樂，因為我已經頭痛48小時了，TikTok說這樣會有效。」

不少留言更印證這一點。一位使用者表示，「我知道是因為鹽分和咖啡因的關係，但每次只要偏頭痛一來，我就會喝一杯可樂加吃薯條，馬上就舒緩了。」也有人分享偏頭痛對策，「我吃止痛藥，再喝健怡可樂，隨著疼痛消退，我就會特別想吃鹽分高的東西。」

也有網友指出，「不是健怡可樂啦！一定要喝有糖的可樂，再搭配布洛芬和鹹食才有效。」還有人困惑留言，「健怡可樂對頭痛有效我真的不懂，因為我喝咖啡反而會更痛。」

儘管網路上流傳的「偏方」通常需持保留態度，但這次的「偏頭痛套餐」似乎還真有些醫學根據。根據健康媒體《Verywell Health》，咖啡因具有短期止痛效果，搭配其他止痛藥如布洛芬一起服用，效果更明顯；神經內科專家華克（Dr. David Walker）就指出：「我們知道咖啡因可在偏頭痛的短期治療中發揮作用，所以可口可樂裡的咖啡因可能確實有幫助。」

至於薯條中的鹽分，根據《Yahoo! Life》說法，偏頭痛有時與體內礦物質（如鈉）缺乏有關，而薯條所含的鈉能補充電解質，間接緩解症狀。

不過專家也提醒，每人體質不同，偏頭痛的成因與表現千差萬別，這份「療癒套餐」雖對部分人有效，但並非對所有人都適用，若症狀持續，仍應就醫尋求專業診斷與治療。