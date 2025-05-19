　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP本周優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP祭出本周最新限定優惠，有指定飲料買1送1，小薯、勁辣香雞翅免費送等，歡樂送還有冰焦糖奶茶、大薯等4大品項買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

另至6月3日前加碼推「麥粉回饋祭」活動，使用M Point兌換指定餐點可享約6折兌換優惠，包括四盎司牛肉堡優惠1600點、大麥克優惠1600點、勁辣雞腿堡優惠1600點、吉事漢堡優惠1200點、勁辣香雞翅優惠1200點。

●門市限定（使用期限：即日起至5月20日）
1. 金選美式咖啡（冰／熱）+蘋果派特價70元

●門市限定（使用期限：即日起至5月21日）
1. 單點中杯指定飲料買1送1（可樂／ZERO／雪碧／檸檬紅茶）

●門市限定（使用期限：即日起至5月25日） 
1. 單點豬肉滿福堡現折5元
2. 單點小杯玉米湯現折5元
3. 單點蘋果派現折5元
4. 買大麥克套餐送勁辣香雞翅（得來速限定）

●門市限定（使用期限：5月23日至5月25日）
1. 買超值全餐送小薯

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至5月20日） 
1. 單點薯餅買1送1 
2. 單點冰焦糖奶茶買1送1 
3. 單點大薯買1送1 
4. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶買1送1只剩3天。

拿坡里、三商炸雞「炸雞桶買1送1」還剩3天，至5月21日前凡於拿坡里外帶或內用青花椒炸雞桶（內含6塊青花椒胸排），即可免費吃「義式雞翅桶（內含6隻雞翅）」，特價390元；凡於三商炸雞門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選。

【你可能也想看】

►五桐號「2大飲品買1送1」今天開跑　外送限定
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女師遭勒斃！喑啞狼否認性侵…僅坦承「用手觸碰」
黃仁勳演講會場直擊！5000人已滿座　華碩老董暖場
陸男「登桃園」插五星旗！海巡署證實影片非偽造
新冠又升溫！醫曝診間「每個來都發燒」：4個月的小北鼻也中鏢
林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」
拜登癌細胞「擴散至骨頭」！前列腺癌4期　存活率曝光
快訊／林昶佐出任駐芬蘭代表！林佳龍證實
台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【泰格與雪兒】金牛座男友

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

2公尺臭青母！台南安南區雞舍成新「蛇窟」　1個月出現9條大蛇

花蓮女師拒絕追求遭勒斃！喑啞狼否認性侵…僅坦承「用手觸碰」

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

福隆「40座迪士尼主題沙雕」5／24開展！8米高主雕、公主系列必看

帶腿傷硬打！僅隔60小時再上陣　戈登盼季後賽改制：別再2天1戰

黃仁勳演講會場直擊！5000人已滿座　華碩老董暖場

房仲圈爆檢舉之亂！免責聲明四起　律師潑冷水：沒用

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

陸男「登桃園」插五星旗！海巡署證實影片非偽造　是否擺拍偵辦中

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

消費熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

醫美詐騙新手法！消費者怒控受騙過程

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

美國醫師指定推薦營養品知名大賣場祭限時折扣！4in1高效補充Omega-3現在入手超划算

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

漢堡王「雞薯條堡」開賣1天就完售

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

音波拉提真假難辨？看完這篇不再搞錯！

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

7大速食店周末優惠懶人包

麥當勞APP本周最新優惠

更多熱門

相關新聞

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

日本麥當勞自5月16日起推出與超人氣動漫《吉伊卡哇》的聯名快樂兒童餐，內附一系列共8款限定角色玩具，因造型可愛又具收藏價值，迅速掀起民眾搶購熱潮，卻也在全國各地引發排隊混亂與食物浪費問題，甚至被戲稱為「吉伊卡哇之亂」。

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

鶴茶樓全飲品免費加料活動5／21開跑

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

國聯飯店「5菜色打55折」限一個月

國聯飯店「5菜色打55折」限一個月

南洋美食市集5/24圓山花博登場　

南洋美食市集5/24圓山花博登場　

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞買1送1拿坡里三商炸雞

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

指甲「1跡象」不對勁　他驗出肺癌

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【泰格與雪兒】金牛座男友

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面