麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

▲麥當勞APP本周優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP祭出本周最新限定優惠，有指定飲料買1送1，小薯、勁辣香雞翅免費送等，歡樂送還有冰焦糖奶茶、大薯等4大品項買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

另至6月3日前加碼推「麥粉回饋祭」活動，使用M Point兌換指定餐點可享約6折兌換優惠，包括四盎司牛肉堡優惠1600點、大麥克優惠1600點、勁辣雞腿堡優惠1600點、吉事漢堡優惠1200點、勁辣香雞翅優惠1200點。

●門市限定（使用期限：即日起至5月20日）

1. 金選美式咖啡（冰／熱）+蘋果派特價70元

●門市限定（使用期限：即日起至5月21日）

1. 單點中杯指定飲料買1送1（可樂／ZERO／雪碧／檸檬紅茶）

●門市限定（使用期限：即日起至5月25日）

1. 單點豬肉滿福堡現折5元

2. 單點小杯玉米湯現折5元

3. 單點蘋果派現折5元

4. 買大麥克套餐送勁辣香雞翅（得來速限定）

●門市限定（使用期限：5月23日至5月25日）

1. 買超值全餐送小薯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至5月20日）

1. 單點薯餅買1送1

2. 單點冰焦糖奶茶買1送1

3. 單點大薯買1送1

4. 單點勁辣香雞翅（1份2塊）買1送1

▲拿坡里炸雞桶買1送1只剩3天。

拿坡里、三商炸雞「炸雞桶買1送1」還剩3天，至5月21日前凡於拿坡里外帶或內用青花椒炸雞桶（內含6塊青花椒胸排），即可免費吃「義式雞翅桶（內含6隻雞翅）」，特價390元；凡於三商炸雞門市外帶5塊義式炸雞再送5塊，等於買1桶送1桶，10塊炸雞特價只要325元，且開放原味、辣味任選。